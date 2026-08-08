Cronología del conflicto entre España e Italia: de la suspensión del acuerdo Schengen al ultimátum de Albares

Los detalles A raíz de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, Italia es uno de los primeros países en decir que España había fracasado en la política migratoria e impone un control de fronteras. El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado luz verde a la misma medida este sábado como represalia.

La respuesta del Ejecutivo español llega después de que el Gobierno de Meloni rechazara el ultimátum de España de eliminar los controles fronterizos. Algo que empezó tras esa entrada masiva en Ceuta, cuando Meloni se convirtió en el principal azote de España en Europa.

Ocurría el 30 de julio, cuando decenas de miles de personas entraban en Ceuta. A raíz de estos hechos, Italia es de los primeros socios europeos en salir a cuestionar las políticas migratorias de España diciendo que había fracasado en la cuestión migratoria.

Y entonces, Giorgia Meloni decide suspender el acuerdo Schengen, la libre circulación entre los dos países. En la red social X, la presidenta del Consejo de Ministros de Italia decidía suspender temporalmente el régimen de libre circulación previsto en el espacio Schengen para las conexiones marítimas y aéreas con España, reintroduciendo los controles fronterizos.

Una suspensión que entra en vigor al día siguiente, hace hoy justo una semana. A partir de ese momento, comienzan los controles fronterizos, supuestamente aleatorios, a ciudadanos que provienen de España: con filas, en los aeropuertos italianos, y separadas del resto de vuelos.

Este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, lanzaba un ultimátum a Italia: "No hay ningún motivo para introducir estas medidas. La situación en Ceuta y Melilla está ya canalizada y reconducida. Invitamos al Gobierno italiano a que rectifique de aquí al próximo domingo".

No ha dado tiempo a que llegue el domingo. En pocas horas, Italia contestaba con un no rotundo asegurando que los controles seguirán por lo menos hasta el 15 de agosto, y que solo pararán cuando tengan la certeza de no correr ningún tipo de riesgo.

Ante esto, España, usando el mismo argumento, impone también controles fronterizos a Italia. Avivando cada vez más un conflicto en el que la prensa italiana ha focalizado toda su atención. Con titulares como: 'El despecho de Sánchez' o 'La confrontación total', y asegurando, incluso, que Sánchez se comporta como un niño. Un tema que en Italia ocupa todas las portadas de los periódicos.

Italia refuerza la asistencia consular

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia ha anunciado este sábado la activación de una respuesta de asistencia consular de emergencia ante, según el comunicado de la Farnesina "la medida de represalia del Gobierno de Sánchez de restablecer los controles en las fronteras internas para los viajeros procedentes de Italia".

En un mensaje publicado en redes sociales, Exteriores activa un canal de WhatsApp llamado "Unidad de Crisis - España" dedicado íntegramente a la gestión de los trámites.

Asimismo, el Ministerio de Exteriores recuerda que la sala operativa de la mencionada Unidad de Crisis Reforzada se encuentra activa desde ahora las 24 horas del día (+39 06 36225) y recuerda los teléfonos de sus consulados en Madrid (+34 629 842287) y Barcelona (+34 659 790266), así como el de su viceconsulado en Tenerife (+34 630 051176).

El Gobierno español, cabe recordar, acordó anoche el restablecimiento, de manera temporal, de los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia tras la negativa del Gobierno de Giorgia Meloni de retirar la suspensión a España del acuerdo Schengen.

Según informaron fuentes gubernamentales, esta medida ha sido adoptada por "la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino".

Los controles fronterizos estarán operativos a partir de las 00.00 horas de este sábado 8 de agosto, y consistirán en el control de identidad y nacionalidad de los viajeros mediante pasaporte. En el caso de nacionales de terceros estados, se revisará el visado o permiso de residencia.

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