"Muchas personas quedaron atrapadas en los edificios": Colombia busca supervivientes bajo los escombros tras el terremoto de 7,4

Los detalles El oeste de Colombia ha sido sacudido en la madrugada del lunes por un fuerte terremoto de magnitud 7,4, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se ha producido a una profundidad de 107 km cerca de San José del Palmar, en Chocó, dejando más de 111 muertos, edificios derribados y personas atrapadas entre los escombros.

El oeste y centro de Colombia ha sido sacudido por un devastador terremoto de magnitud 7,4, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Con epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó, el sismo ha dejado más de 111 muertos y numerosos edificios derribados, con personas atrapadas entre los escombros. La situación es crítica, especialmente en ciudades como Manizales, Quibdó y Cali, donde se han registrado múltiples colapsos de estructuras. El presidente Abelardo de la Espriella ha declarado el desastre nacional y varios países latinoamericanos han ofrecido su ayuda. Siete aeropuertos, incluidos los de Pereira y Cali, han cerrado debido a daños significativos.

El oeste y centro de Colombia ha sido sacudido en la madrugada del lunes por un fuerte terremoto de magnitud 7,4, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se ha producido a una profundidad de 107 km cerca de San José del Palmar, en Chocó, dejando más de un centenar de muertos, edificios derribados y personas atrapadas entre los escombros.

La magnitud del desastre es atroz y la cifra de fallecidos no deja de ascender. Por el momento, ya se han confirmado más de 111 muertos y solo han pasado unas horas desde que el suelo empezara a temblar bajo los pies de los colombianos.

Preocupa especialmente el alto número de personas que pueden estar atrapadas entre los escombros. Porque son muchos los edificios que no han soportado el terremoto en Colombia y se han venido abajo. No hay que olvidar que estamos ante un potente terremoto, de una magnitud de 7,4, que se ha llegado a sentir incluso en Ecuador o en Panamá. Tanto que, en este último país, se han producido hasta desalojos preventivos.

El gobierno de Colombia, del recién estrenado presidente Abelardo de la Espriella, ya ha declarado el desastre nacional y son muchos los países de Latinoamérica que han mostrado tanto su solidaridad con las víctimas como su disposición a mandar ayuda. Hablamos de países como Cuba, Panamá, Ecuador, Chile o Bolivia. Destacando a Venezuela, que, sin recuperarse de la tragedia de su doble terremoto, ha anunciado el envío de rescatistas.

La magnitud del desastre en Colombia

En el vídeo que acompaña esta información se puede ver, a la perfección, cómo se derrumba por completo un edificio en cuanto la tierra comienza a temblar. En pocos segundos, se provoca el caos en la ciudad colombiana de Manizales, con decenas de personas chillando sin saber qué estaba ocurriendo.

Es lo que le ha ocurrido a una mujer, que ha visto cómo un bloque de viviendas se ha desplomado mientras ella solo podía alcanzar a gritar: "¡Mi hija!". Los restos de las viviendas han acabado cayendo a pocos metros de algunas personas.

Los gritos de pánico, que han reinado en los primeros minutos tras el terremoto de 7,4, se han mezclado con las bocinas en Quibdó, la capital de Chocó. Una de las zonas más pobres de Colombia y de las más afectadas tras el sismo.

Atrapados bajo los edificios

"Muchas personas quedaron atrapadas en este edificio de cuatro plantas", aseguran desde allí, desde el epicentro del terremoto, con una profundidad de 82 kilómetros.

Ahora, cientos de personas buscan bajo los escombros de los edificios dañados por todo el país. Por ejemplo, hay construcciones que han "colapsado totalmente". En Cali también se ha venido abajo este hotel de cuatro plantas y "ya están buscando víctimas dentro". Porque Cali es otra de las ciudades más golpeadas. "Tenemos al menos 25 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas", ha lamentado su alcalde.

Ha sido sobre las 7:34 hora local de la mañana de este lunes cuando el suelo ha temblado en Colombia. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, ha tenido una magnitud de 7,4.

Destrozado ha quedado el aeropuerto de El Caraño. Hasta siete aeropuertos han sufrido daños de importancia y han tenido que cerrar en toda Colombia tras el terremoto, según ha informado la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

"Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", señaló la Aerocivil en un primer comunicado. Poco después, se ha sumado el aeropuerto de Cali.

Así, en el oeste y centro de Colombia, Ruinas y escombros invaden las calles ante los ojos de los vecinos que siguen aterrorizados. El recién nombrado presidente de Colombia de la Espriella ha anunciado que viajará a Pereira, una de las ciudades más afectadas. "He citado una reunión de emergencia", ha asegurado, mientras continúan buscando desaparecidos bajo los escombros.