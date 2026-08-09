Inspeccionan a 199 pasajeros de ocho vuelos procedentes de Italia en el primer día de controles en frontera

Los detalles Según ha informado Interior, las personas viajaban de ciudades como Bari, Roma, Florencia o Milán. La medida, vigente hasta el 7 de septiembre, comenzó a implantarse en Madrid y Barcelona para continuar en los aeropuertos de Valencia, Bilbao, Málaga, Alicante y Sevilla.

El control fronterizo en España para viajeros procedentes de Italia comenzó tras la suspensión del acuerdo Schengen por parte del gobierno de Giorgia Meloni debido a la crisis de Ceuta. Durante el primer día, se inspeccionaron 199 pasajeros en vuelos desde ciudades italianas como Roma, Milán y Florencia, en aeropuertos de Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Valencia. Esta medida, que se mantendrá hasta el 7 de septiembre, genera incertidumbre entre los viajeros, quienes deben documentar su identidad si las autoridades lo requieren. Los controles, que afectan al 5-10% de los pasajeros, son aleatorios y se realizan al desembarcar.

Un día de controles en frontera para los viajeros y viajeras que procedan de Italia. Un día desde que España cumpliera con su ultimátum al Gobierno de Giorgia Meloni después de su decisión de suspender el Schengen por la crisis de Ceuta. Un día, 24 horas, donde lo que más ha reinado es la incertidumbre por unas prácticas aleatorias realizadas tanto en los aeropuertos como en los puertos del país.

Y así será, salvo que haya algún cambio en la postura transalpina, hasta el 7 de septiembre. Así será todo en el control de fronteras en España para las personas que lleguen de Italia. Para gente que tendrá, si así se lo requieren las fuerzas del orden, documentar tanto su identidad como su país.

En total, en este primer día de controles, Interior ha confirmado que las autoridades han inspeccionado a un total de 199 pasajeros repartidos en ocho vuelos que procedían de Roma, Milán Cagliari, Bari, Nápoles y Florencia.

Tal y como cuentan desde el Ministerio, se ha inspeccionado a 83 pasajeros de Roma que han llegado a Madrid, mientras que otros 67 procedentes tanto de la ciudad romana como de Milán han sido inspeccionados en Barcelona. En Sevilla, se ha pedido documentación a 11 pasajeros llegados de Bolonia y Florencia. En Málaga, a cinco pasajeros de la capital italiana. En Valencia, por su parte, se ha hecho lo mismo con 33 personas procedentes de Cagliari, Nápoles y Bari.

En caso de que surjan dudas con alguien, la persona en cuestión irá a un puesto fronterizo para realizar las comprobaciones o acciones que sean necesarias.

Esta medida, que en un principio estará vigente hasta el 7 de septiembre, comenzó a implantarse en los aeropuertos de Madrid y de Barcelona. A lo largo del día se extendió a Málaga, Sevilla, Alicante, Bilbao y Valencia. La idea es ampliarlo también a Baleares y Canarias. En cuanto a puertos, se prevé que un crucero procedente de Italia llegue a Barcelona.

"Sabía que podía haber controles"

Así ha sido el primer día de controles en frontera con Italia. Uno en el que se han realizado inspecciones aleatorias a un total de 199 personas en respuesta a la medida de Meloni tras la crisis de Ceuta. Una que tuvo un ultimátum del Gobierno de Sánchez ante el que el Ejecutivo italiano hizo oídos sordos. Al final, la incertidumbre recae en los ciudadanos.

En las personas que viajan de España a Italia o de Italia a España y a las que la medida tiene aún desconcertados. "Sabía que podía haber controles, pero tenía la duda de si me iban a parar o no", dice un italiano.

"Hemos traído el pasaporte. Nunca viajamos con él", cuenta otro, que desconoce que este documento en cuestión no es un requisito esencial para ciudadanos dentro del espacio Schengen y que vale tan solo con su carnet de identidad.

Son entre dos y cuatro policías los que controlan cada avión y que verifican la documentación de entre el 5% y el 10% de los viajeros. Los controles, aleatorios, se producen nada más bajar del avión y también antes de llegar a las cintas de equipaje.

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