Afra Blanco, sobre la crisis migratoria en Ceuta: "Jamás he considerado a Marruecos un vecino fiable"

Afra Blanco analiza la situación en Ceuta por la crisis migratoria: "Lo que no sabíamos y hoy sí es la inacción de Marruecos y no esperábamos que Marruecos iba a abrir la puerta".

Miles de ceutíes se manifestaron en Ceuta este domingo para pedir ayuda a las instituciones nacionales e internacionales ante la crisis migratoria. Horas después de esa protesta, el Gobierno lanzó un mensaje de calma. "Estamos aquí y vamos a seguir estando", aseguró el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. De hecho, Torres elogió el "magnífico trabajo" de las autoridades locales y estatales para dar respuesta a la crisis migratoria.

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha apostado este lunes por la creación de un centro de internamiento para mantener recluidos mientras se tramita su expulsión a los migrantes que entraron de forma irregular en la ciudad autónoma desde Marruecos el 30 y el 31 de julio. "Son miles de personas deambulando por nuestras calles, por nuestros barrios, miles de personas sin techo, sin un lugar donde poder atender y satisfacer sus necesidades vitales, generando inseguridad, siendo un alto riesgo para la convivencia, perturbando el funcionamiento ordinario de los servicios", ha afirmado.

Afra Blanco analiza la situación en el plató de Más Vale Tarde destaca que no cree que exista "la normalidad a día de hoy en Ceuta". "Comparto el contenido del manifiesto que esas cuatro comunidades que conviven en Ceuta reflejaron y también la asociación de vecinos de Ceuta", asegura la colaboradora, que hace una breve reflexión: "Si Pedro Sánchez sabía lo que iba a suceder y no actuó, como se ha escuchado en muchas mesas porque está amenazado por Pegasus, hoy también lo estaría y, por lo tanto, esos militares no se les habría quitado ese permiso".

"Lo que no sabíamos y hoy sí es la inacción de Marruecos, eso no lo esperábamos, aunque yo jamás lo he considerado un vecino fiable, pero lo que no sabíamos es que Marruecos iba a abrir la puerta, esperábamos una actuación", afirma Afra Blanco.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido