Un nuevo testimonio desvela que podría haber más víctimas del cirujano plástico acusado de violar a una paciente en Murcia

¿Qué ha dicho? Esta posible nueva víctima asegura que su operación tardó más de lo habitual, así como que le mandaba "corazones" y daba "reaccionaba a todas las fotos" que subía en redes sociales.

Nuevo testimonio de una mujer operada por el cirujano plástico acusado de haber violado a una paciente. Esta presunta víctima dice que podría haberle pasado también ella, pues recuerda que el médico le hizo comentarios inapropiados, parecía que quería ligar con ella y recuerda que su operación duró demasiado tiempo.

"Me quedé helada, temblando de miedo. No me lo esperaba, pero al analizar lo que hacía conmigo todo cuadra", se trata de la sensación que tuvo esta mujer cuando se enteró de que su doctor, el que le había operado el pecho, estaba detenido por violación, según ha contado a 'El Español'.

Precisamente, ahora no puede evitar pensar si pudo haber hecho lo mismo con ella, puesto que recuerda que su operación duró mucho más de lo habitual y su comprtamiento después no fue muy profesional. En concreto, después de la operación asegura que fue "a varias revisiones hasta que en la última" se le "atascó "la cremallera del sujetador". Entonces, cuenta que él le dijo "él era experto en quitar el sujetador, no en ponerlo".

Por otro lado, le extrañó que la empezara a seguir en redes sociales, con su perfil personal. "Me reaccionaba a todas las fotos que yo subía. Me enviaba corazones, para mí era una cosa extraña porque un profesional no hace esas cosas", asegura al precitado medio.

Ya este lunes, la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) ha mostrado su repulsa, al tiempo que ha anunciado su expulsión. Además, el perfil de Instagram donde explicaba y mostraba muchos de sus trabajos, como los que se muestran sobre estas líneas, ya ha desaparecido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.