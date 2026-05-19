De un abogado abierto a causas mediáticas a la negación: todo apunta a que estos serán los pilares de la defensa de Zapatero

¿Por qué es importante? El expresidente del Gobierno ha sido citado como investigado el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.

El catedrático en derecho procesal Víctor Moreno Catena será el abogado defensor del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Moreno Catena ha opinado que el exministro José Luis Ábalos debió pactar con la fiscalía y que la condena al ex fiscal general Álvaro García Ortiz carecía de solidez. Zapatero, citado el 2 de junio, niega vinculación con la creación de una sociedad relacionada con Julio Martínez, aunque admite haber recibido pagos legales por consultoría. Mantendrá que las acusaciones son infundadas y una campaña para dañar su imagen y honor.

El catedrático en derecho procesal Víctor Moreno Catena será el abogado encargado de defender al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras ser imputado por los delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Precisamente sobre el letrado, laSexta Clave ha buscado cómo actua y qué piensa, por ejemplo, del caso del exministro José Luis Ábalos o la condena al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

En cuanto al también exsocialista, Moreno ha defendido que debería haber pactado con la fiscalía; mientras que sobre la sentencia contra García Ortiz considera que la deliberación debería haberse prolongado y que los indicios no eran los suficientemente sólidos. Además, considera que la presión mediática en los grandes casos no es un problema sobre las defensas, porque al principio hay que aguantarla, pero que luego baja el suflé.

Con la citación como investigado el próximo 2 de junio por parte del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ahora cabe preguntarse cómo será la defensa del expresidente, puesto que hasta ahora ha sido muy dura. Es decir, cuál será el modo de Zapatero de salir del atolladero, después de que el juez le haya señalado en un auto que contradice lo que ha defendido hasta ahora.

Ahora bien, Zapatero no ha negado, ahí están los registros, que la empresa de sus hijas también trabajaba para Julio Martínez, más conocido como 'Julito'. No obstante, todo apunta a que seguirá desvinculándose de la creación de la sociedad; al tiempo que reconocerá, porque ya lo ha hecho, que recibió pagos de su amigo. En concreto, 70.000 euros brutos al año, por sus labores de consultoría, aunque continuará insistiendo en que fueron cobros legales.

Ya sean reuniones con la compañía, cobros, cualquier mediación o que trasladara al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a sus ministros peticiones para el rescate de la aerolínea Plus Ultra, Zapatero lo negará como hasta ahora ha hecho en relación con cualquier relación con la operación. Además, insistirá en que todo es falso. En definitiva, una campaña de insinuaciones para dañar su imagen, su dignidad y su honor. Estos serán los pilares de su defensa.

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