"Pana Zapatero", "núcleo decisor" o "vértice" con "liderazgo estratégico" y "contactos de alto nivel": el papel del expresidente en el auto del caso Plus Ultra

Los detalles Los investigadores sospechan que Zapatero influyó en decisiones de Administraciones Públicas a cambio de comisiones: se enfrenta a los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales y, como consecuencia, organización criminal y falsedad documental.

El juez José Luis Calama ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, calificándolo como "núcleo decisor" de una trama que habría influido en decisiones públicas a cambio de comisiones. Se le acusa de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental. Según el juez, Plus Ultra pagó a Julio Martínez, considerado "lugarteniente" de Zapatero, mediante contratos ficticios. La empresa Análisis Relevante canalizaba fondos hacia la red, mientras que Whathefav SL, vinculada a las hijas de Zapatero, recibía y redistribuía pagos. Zapatero, que niega las acusaciones, habría creado una sociedad 'offshore' en Dubái para gestionar casi dos millones en comisiones. La investigación detalla cómo las empresas beneficiadas por favores administrativos pagaban a Martínez, quien transfería fondos a Zapatero o a la empresa de sus hijas.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama asigna en el auto de imputación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero un papel de "núcleo decisor" o "vértice" de la estructura, "quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel". Además, señala que miembros de la supuesta trama se referían a Zapatero como "nuestro pana".

Los investigadores sospechan que influyó en decisiones de Administraciones Públicas a cambio de comisiones. Zapatero se enfrenta a los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales y, como consecuencia, organización criminal y falsedad documental. Plus Ultra habría pagado a Julio Martínez —a quien los investigadores describen como su "lugarteniente" en la organización— y este a Zapatero a través de "contratos ficticios" de asesorías. El juez sostiene que comisiones pudieron ser millonarias.

"Desde su oficina de Ferraz —centro de coordinación de la red— se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria", apunta. El documento detalla que alrededor de Zapatero actúan "colaboradores de confianza".

Entre ellos el juez señala a "Julio Martínez Martínez, responsable de la captación de clientes y de la gestión operativa de los encargos; María Gertrudis Alcázar, encargada de la elaboración y cobertura formal de documentación; y Cristóbal Cano, gestor del entramado societario y de la facturación 'ad hoc'", y agrega que "la red se apoya en diversas sociedades que cumplen funciones diferenciadas dentro del esquema delictivo".

En cuanto a la empresa Análisis Relevante, apunta que estaba diseñada "para canalizar fondos procedentes de varias sociedades" hacia personas del entorno de la red organizada, "especialmente" el expresidente del Gobierno y Whathefav. "Su actividad no responde a una lógica empresarial autónoma, sino a un patrón de recepción y redistribución de recursos que coincide temporalmente con gestiones dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas", añade.

"La coincidencia temporal entre los hitos administrativos, las comunicaciones intervenidas, los contratos suscritos y los flujos económicos recibidos y remitidos por Análisis Relevante constituye un conjunto de indicios sólidos que apuntan a su papel como pieza instrumental en la estructura delictiva", expresa.

Otra de las sociedades a las que hace mención el auto es Whathefav SL, en la que aparecen como administradoras formales las hijas de Zapatero. Esta "actúa como sociedad finalista, recibiendo fondos de clientes y de otras sociedades instrumentales, generando facturación genérica y redistribuyendo pagos hacia el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El juez deduce ese papel "decisor" del expresidente del Gobierno de conversaciones de miembros de la presunta trama, que hablan así del expresidente: "Nuestro pana Zapatero detrás"; "mañana Zapatero interviene directamente" y "Zapa es nuestro contacto".

Tras horas de registro, agentes de la Policía Nacional finalizaron sobre las 16:00 de este martes los registros en la oficina de Zapatero, que abandonaron con maletines, y tres empresas, entre ellas Whathefav, la de las hijas del expresidente. Las otras dos son Softgestor e Inteligencia Prospectiva. Mientras, Zapatero ha defendido este martes su inocencia.

Casi dos millones en comisiones y una sociedad 'offshore' en Dubái

Los investigadores creen que Zapatero ordenó a su amigo Julio Martínez crear una sociedad instrumental. En total, el juez atribuye al expresidente el cobro de casi dos millones en comisiones y afirma que ordenó crear una sociedad 'offshore' en Dubái.

Las sospechas del juez surgen tras una comida entre ambos amigos en el restaurante Portonovo de Madrid y la secuencia posterior a este encuentro. A partir de los correos electrónicos que se han incautado, el juez sospecha que se dio una orden por parte de Zapatero para poner en marcha el entramado societario en Dubái.

Julio Martínez inicia todas esas gestiones junto a una persona que se llama Tomás Guerrero, que aparece también en el auto y le manda, además, un Excel a Martínez en el que dice "lista AR ok", que los investigadores entienden que es una referencia a Análisis Relevante. Una semana después de esta constitución se firma un contrato por el que una de las empresas de Martínez recibe 530.000 euros de Plus Ultra, que es exactamente un 1% del rescate de 53 millones.

Así se desprende tras una investigación sólida y minuciosa en la que hay un rastro fundamental en los casos de corrupción: hay sociedades y hay movimientos de capitales. Las empresas que se adjudicaban contratos, que obtenían favores de la Administración como Plus Ultra pagaban a Julio Martínez y su entramado societario y este realiza pagos o bien a Zapatero o a la empresa de sus hijas.

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