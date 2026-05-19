Zapatero defiende su inocencia: "Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directa ni indirecta, ni en España ni fuera"

Los detalles Primera reacción del expresidente del Gobierno tras su imputación en el caso Plus Ultra. Zapatero niega las acusaciones, reitera su inocencia y asegura que ejercerá su derecho a la defensa.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha publicado un vídeo de poco más de un minuto en el que defiende su inocencia y asegura que toda su actividad "se ha ajustado a la legalidad". "Quiero reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directa ni indirecta, ni en España ni fuera de España", añade en su comunicado.

Además, señala que va a ejercer su derecho a la defensa. "He recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándome como investigado. Deseo, en primer lugar, expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia", comienza Zapatero añadiendo que toda su "actividad pública y privada" se ha desarrollado siempre con "absoluto respeto a la legalidad".

"Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad", continúa defendiendo el expresidente socialista. "Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública, ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia", insiste.

En cuanto a la creación de una 'offshore' en Dubái que señala el juez Calama en su auto, Zapatero afirma contundente: "Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo".

Así, Zapatero concluye que va a defender su derecho a la defensa "con toda la firmeza y toda la convicción".

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