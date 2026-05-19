Minucioso y discreto con causas importantes en el currículum: así es el juez José Luis Calama, un magistrado alejado de los focos

Los detalles El magistrado de la Audiencia Nacional ha liderado el caso Pegasus o encabezó las diligencias de la investigación por el apagón que sucedió en España.

El juez José Luis Calama lidera la investigación sobre la presunta implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Calama es conocido por su discreción, a pesar de haber estado al frente de casos mediáticos en España, como el caso Pegasus, el posible espionaje al Gobierno, y el juicio al expresidente del Banco Santander, Ángel Ron. Actualmente, trabaja junto a la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción en esta investigación. Fuentes judiciales han indicado a laSexta que la investigación será prolongada, destacando la meticulosidad y discreción del juez.

El juez José Luis Calama es el encargado de liderar la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta relación con el rescate a la aerolínea Plus Ultra. Ahora bien, es un magistrado del que es muy complicado encontrar una imagen porque su labor siempre la ha hecho alejado de los focos.

Algo que le define perfectamente. Y eso que ha liderado algunas causas muy mediáticas en España. Por ejemplo, él fue el encargado del caso Pegasus que analizó el posible espionaje al Gobierno español, incluido Pedro Sánchez. También fue el encargado de encabezar las diligencias del apagón, de abrir el juicio al expresidente de Banco Santander, Ángel Ron, o de pedir al Tribunal Supremo que investigase a Alvise Pérez.

De momento, ya está trabajando codo con codo con la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción para llevar esta investigación y lo poco que se conoce de él es que es un juez muy minucioso, exhaustivo en sus investigaciones, pero, al mismo tiempo, muy discreto.

Además, fuentes judiciales han señalado a laSexta que esta investigación liderada por Calama será larga.

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