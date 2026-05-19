Alfonso Pérez Medina: "Si Zapatero logra romper la relación con Julio Martínez, puede ser la clave del futuro judicial que le espera"

Alfonso Pérez Medina afirma que en el auto que imputa a Zapatero en el 'caso Plus Ultra' "hay muchos indicios de delito" y que "los investigadores consideran que todo lo que hace Julio Martínez es por orden de José Luis Rodríguez Zapatero".

Más Vale Tarde debate sobre el auto de imputación contra José Luis Rodríguez Zapatero, al que se le acusa de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.

También las reacciones del PSOE, que hablan abiertamente de 'lawfare'. Sin embargo, Ramoncín pide "prudencia" en este caso: "No puedes llegar y decir 'esto es lawfare' y no puedes llegar y decir 'este es un corrupto'".

Alfonso Pérez Media explica que en el auto del juez Calama "hay muchos indicios de delito" y que "la clave es la actuación de Julio Martínez", ya que "los investigadores consideran que todo lo que hace Julio Martínez es por orden de José Luis Rodríguez Zapatero".

De este modo, el responsable de Tribunales de laSexta considera que "si Zapatero logra romper esa relación directa entre él y Julio Martínez puede ser la clave del futuro judicial que le espera".

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