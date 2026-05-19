Diferencias en la férrea defensa a Zapatero entre Gobierno y PSOE: Ferraz habla de lawfare y Moncloa lo evita por ser Fiscalía el origen de la investigación

Los detalles Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, ha reaccionado a la noticia rescatando la conocida frase de José María Aznar de que "el que pueda hacer, que haga".

La investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero ha generado una defensa por parte del PSOE, que lo considera un caso de lawfare, aunque sin mencionarlo explícitamente. Moncloa ha defendido la presunción de inocencia del expresidente. Rebeca Torró, del PSOE, ha insinuado que hay intereses del PP detrás de la imputación. Óscar Puente también ha sugerido que el PP está involucrado. Internamente, el PSOE ve esto como un intento de descabezar al partido. Se espera que Pedro Sánchez defienda a Zapatero en el Congreso. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha mostrado respeto a la Justicia, aunque ha cometido un error al explicar el origen de la investigación. Pedro Sánchez ha reafirmado su apoyo a Zapatero en un mensaje interno. Eduardo Madina ha expresado sorpresa y confianza en la inocencia de Zapatero.

La investigación a José Luis Rodríguez Zapatero golpea a cualquier persona que haya votado al PSOE al menos una vez en la vida y eso son millones de españoles. Un daño a los socialistas que desde Ferraz ya empiezan a defender como que se trata de un caso de lawfare, aunque evitando decir públicamente el concepto. En cambio, Moncloa ha preferido limitarse a defender la presunción de inocencia del expresidente sin entrar en muchos detalles.

De hecho, la primera reacción desde ambos sitios ha sido apelando a la presunción de inocencia. Tanto la Moncloa como el PSOE están convencidos de que el expresidente es inocente. Aunque a primera hora de la mañana, cuando se conoció la noticia, costaba arrancarle alguna palabra a los socialistas. Ahora, aseguran, están tranquilos en lo relativo al rescate de Plus Ultra porque dicen que todas las operaciones están avaladas por el Tribunal de Cuentas y por Europa.

Ya con el paso de las horas, Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, se ha manifestado en X para lanzar esa idea de lawfare. "'El que pueda hacer, que haga' llevado a su máxima expresión", ha escrito. En cambio, el autor de esa frase, José María Aznar, no ha querido pronunciarse.

A juicio de los socialistas, el que se habría ido de la lengua sería Alberto Núñez Feijóo con su frase de hace apenas una semana: "Empieza a haber muchas sospechas sobre el expresidente Zapatero. Y, al parecer, también para llevarse dinero sucio. Hay novedades en materia de corrupción. Mañana habrá más, la próxima semana mucho más" .

Para Óscar Puente, esa videncia probaría que la imputación de Zapatero tiene algo que ver con los intereses del PP: "Es tan imbécil que nos deja las pruebas para que si albergásemos alguna duda, las despejemos todas. Por recordar, la causa Plus Ultra está bajo secreto de sumario". Eso sí, la parte del insulto no la comparten en el PSOE.

Aunque la línea general en Ferraz, a nivel interno, es considerar esta imputación como una "operación de caza mayor" porque quieren descabezar al PSOE. En la dirección del partido, según ha podido saber laSexta, creen en la inocencia de Zapatero pero algunos sí consideran que se debería de ser más precavidos a la hora de abordar el tema.

Al mismo tiempo, desde el partido esperan que Pedro Sánchez realice una defensa férrea a Zapatero en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que se celebrará este miércoles.

La visión de Moncloa

Esta noticia ha pillado a los ministros socialistas a punto de entrar en el Consejo de Ministros. Y, a su salida, ha sido la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, la que ha tenido que dar explicaciones. Y en las mismas ha mostrado "el máximo respeto a la Justicia" sin entrar a valorar el posible lawfare: "Creo en la Justicia de nuestro país, en que la Justicia hará justicia".

No obstante, la portavoz ha sufrido un pequeño desliz al asegurar que el origen de esta investigación era una denuncia de Manos Limpias cuando, en realidad, la investigación es de la UDEF, la decisión de imputar a Zapatero es del juez y la denuncia original es de la Fiscalía Anticorrupción con base en unas comisiones rogatorias de Suiza y Francia (OEI).

Algo que precisamente los periodistas en la sala de prensa, justo después de lo que ha dicho Elma Saiz, le han matizado. Aunque ahí, Saiz ha preferido evitar el tema: "Insisto, este es el gobierno que colabora con la Justicia".

Otras reacciones

De quien no hay una reacción pública oficial a esta noticia es de Pedro Sánchez. Ahora bien, Guillermo Lerma, de la 'Cadena Ser', ha revelado el mensaje que el presidente del Gobierno ha enviado al chat interno de la ejecutiva de su partido: "Hoy más que nunca, debemos reafirmarnos en nuestra tarea de seguir luchando por hacer avanzar a nuestro país y defender el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista".

Quien sí ha reconocido públicamente su sorpresa por la noticia es Eduardo Madina, el que fuera uno de los más jóvenes colaboradores de Zapatero como presidente. Según ha afirmado, lo que se está conociendo es "incompatible" con la persona con la que trabajó.

"Para mi la noticia ha sido un shock. Solo puedo decir que la persona que yo conocí, el presidente del gobierno al que yo traté durante muchos años es incompatible con los contenidos de una noticia como la que he leído. Así que estoy seguro de que este es un proceso judicial que va a demostrar perfectamente su inocencia en la que yo creo", ha indicado.

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