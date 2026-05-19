El juez señala la "intervención directa" de Zapatero "en operaciones internacionales de alto valor económico" como el petróleo y "oro"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante la conferencia 'La democracia como promesa abierta' en la Universidad de Málaga este martes.

¿Por qué es importante? Así se señala en el auto al que ha tenido acceso laSexta, que sitúa al expresidente como presunto líder de "un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias".

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, señala la implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una estructura de tráfico de influencias destinada a obtener beneficios económicos mediante operaciones internacionales de alto valor, como la compraventa de petróleo, oro y divisas. Según un auto al que ha accedido laSexta, Zapatero lideraría una red jerarquizada que utiliza documentación ficticia y sociedades sin actividad real para canalizar fondos. La red operaba tanto en España como en el extranjero, manteniendo contactos con autoridades de países como Venezuela y China. Además, se destaca su relación con Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, para facilitar la compra de petróleo.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama apunta la "intervención directa" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "en operaciones internacionales de alto valor económico" como el petróleo, "oro" y "compraventa de acciones o divisas".

Así se señala en el auto al que ha tenido acceso laSexta, que sitúa al expresidente como presunto líder de "un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

"La operativa de la red presenta rasgos comunes: creación de documentación ficticia (contratos, facturas, informes), coordinación digital constante mediante correos electrónicos, mensajería y archivos compartidos, canalización de fondos a través de sociedades sin actividad real, ocultación deliberada de la documentación contable y fiscal, uso de administradores testaferros e intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke (un subproducto del refinamiento de petróleo usado como combustible), oro, compraventa de acciones o divisas", detalla el documento.

El auto indica además que "las comunicaciones intervenidas revelan que la red actuaba tanto en España como en el extranjero, manteniendo contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países, con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala".

Buques de petróleo facilitados por Delcy Rodríguez

El auto apunta también que Zapatero facilitó que la trama comprara petróleo gracias a su relación con la actual presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la que apodaban "La Dama". "De los mensajes analizados, se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores deben canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada, quienes han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero mediante la preceptiva Letter of Intent (LOI) [Carta de Intenciones]", plasma.

"Los interlocutores revelan incluso que desconocen el tipo de crudo que van a adquirir —que precisarán con posterioridad—, al señalar que 'necesitan la información sobre qué producto se hace la carta de intención'. Asimismo, identifican a Delcy Rodríguez ('La Dama') como la persona que controla la asignación de los buques: 'La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos'", refleja el juez Calama.

Finalmente, remiten la carta "en la que constan los datos de contacto de José y la dirección postal designada para su envío". "Ello evidencia el modo de proceder y pone de manifiesto la participación e influencia determinante de José Luis Rodríguez Zapatero, quien dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política", afirma.

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