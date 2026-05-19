José María Olmo, sobre la imputación de Zapatero: "En el sumario hay muchos más indicios que le acorralan"
El periodista afirma que el expresidente socialista "tiene un enorme problema y no solamente es el juez Calama". Olmo señala que Zapatero podría estar en el foco de diferentes autoridades.
El periodista José María Olmo, de 'El Confidencial', publicaba, hace unos días, informaciones relativas a José Luis Rodríguez Zapatero. Cristina Pardo pone como ejemplo un artículo en el que se señalaba que estaba implicado "en una amplia red de blanqueo de capitales a nivel internacional". Esto provoco que el expresidente socialista amenazara con querellarse con su medio. La presentadora de Más Vale Tarde pregunta al periodista si esa querella se ha producido y si mantiene la información.
El periodista indica que la información que se ha ido conociendo en las últimas horas "habla por sí sola". "Nosotros, en esa información que publicamos el pasado martes y que mantenemos, hablaba de varias investigaciones", explica. Olmo señala que "hay que ser paciente" ya que lo que se ha podido conocer es "muy grave y contundente". "Creo que hay un alud de pruebas", afirma.
Olmo cuenta que, por el momento, solo se ha tenido acceso a un auto de 88 páginas, "pero la información que tenemos nosotros es de que en el sumario hay muchos más indicios que acorralan a Zapatero, y creo que hay más investigaciones en marcha".
Sobre esa querella, el periodista cuenta que no la han recibido, pero que están acostumbrados a que, cuando publican información sobre personas que están siendo investigadas, "estas y su entorno, y Moncloa, particularmente, en los últimos años, arremetan contra los medios de comunicación que destapamos la corrupción".
"Y, a partir de aquí, ¿qué nos vamos a encontrar?", pregunta Iñaki López, "Entiendo que no, directamente, cuentas en el extranjero a nombre del expresidente". Olmo indica que el auto "viene a confirmarlo todo". "Lo que dice este auto, que es un resumen de toda la información que ha encontrado la UDEF, de que hay primero una parte que tiene que ver con la actividad de tráfico de influencias. Eso se canaliza a través de comisiones, presuntamente ilegales, con sociedades de su entorno".
"Luego está la otra parte, que es el presunto blanqueo de ese dinero, y para eso se utilizaron incluso sociedades en Dubái", añade. El periodista señala que se ha utilizado "el sistema bancario internacional, países especialmente opacos, zonas francas para intentar ocultar la existencia de un patrimonio que no era conocido por la Agencia Tributaria".
Cristina Pardo, por su parte, pide al periodista si puede aclarar su afirmación de que Zapatero podría estar implicado en otras investigaciones ya abiertas. Olmo se disculpa indicando que no puede dar más datos "por prudencia". Y añade: "Zapatero tiene un enorme problema y no solamente es el juez Calama". "Creo que está en el foco de diferentes autoridades por operaciones que ha ido ocultando debajo de una agenda internacional, aparentemente solo política", concluye.
