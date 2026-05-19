Sánchez pide al PSOE "defender el buen nombre de Zapatero" tras su imputación: "Son momentos duros"

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista Vasco Eneko Andueza y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un acto en Bilbao

Los detalles El presidente del Gobierno ha enviado un mensaje a sus compañeros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en el que pide apoyar a Zapatero y le reivindica como alguien "que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado un mensaje a sus compañeros del PSOE tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso Plus Ultra. Sánchez insta a defender el "buen nombre" de Zapatero y reconoce que están en "momentos duros", pidiendo "orgullo y entereza". En el PSOE, la reacción ha sido de conmoción, apelando a la presunción de inocencia y pidiendo tranquilidad. Algunos dirigentes consideran la imputación como parte de una estrategia de acoso al Gobierno. La secretaria de Organización, Rebeca Torró, y la portavoz Montse Mínguez han mostrado su apoyo a Zapatero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido un primer mensaje tras conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso Plus Ultra. Según avanza la Cadena SER, Sánchez ha mandado un mensaje privado a sus compañeros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a quienes invita a defender "el buen nombre" de Zapatero.

"Hoy más que nunca, debemos reafirmarnos en nuestra tarea de seguir luchando por hacer avanzar a nuestro país y defender el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista", asegura Sánchez en su mensaje, en el que reconoce que están atravesando "momentos duros", frente a los que pide "orgullo y entereza".

El shock ha sido total en las filas del PSOE. Fuentes de la formación trasladan a laSexta que esperan que el expresidente pueda aclarar todo y apelan a la presunción de inocencia, pidiendo tranquilidad y prudencia. En paralelo, hay dirigentes socialistas que ya están mostrando su indignación y enmarcan esta imputación dentro de una estrategia de acoso y derribo del Gobierno de Sánchez.

"José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno durante dos legislaturas marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social. Muchas de esas medidas fueron pioneras en Europa y hoy forman parte del consenso social de nuestro país", aseguran desde el PSOE, que enmarca esta imputación en el famoso "el que pueda hacer, que haga" que dijo José María Aznar.

"La derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances", añaden estas fuentes. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha trasladado "todo su apoyo" a Zapatero. "Respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia", ha escrito en su cuenta de X. Por su parte, Montse Mínguez, portavoz socialista, se ha limitado a escribir dos palabras en su cuenta personal: "No pararán".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido