Trump advierte con retomar los ataques en los próximos días mientras los ayatolás le acusan de presentar "amenazas" como "oportunidades de paz"

Donald Trump frente a las obras del salón de baile que está construyendo en la Casa Blanca

Los detalles El presidente estadounidense ha explicado que estuvo a "una hora" de retomar su ofensiva este lunes, pero que sus aliados del Golfo Pérsico, como Arabia Saudí o Qatar, le disuadieron.

La situación entre Irán y Estados Unidos se encuentra tensa, sin un acuerdo nuclear a la vista. Donald Trump ha amenazado con retomar los ataques si los ayatolás no llegan a un acuerdo pronto, dando un ultimátum de pocos días. A pesar de estar cerca de reanudar la ofensiva, Trump pospuso la decisión por la petición de sus socios del golfo Pérsico para dar espacio a las negociaciones diplomáticas. Irán ha rechazado las condiciones impuestas por la Administración de Trump y presentó una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes. Mientras tanto, Irán se prepara para responder a cualquier agresión militar, considerando las amenazas de Trump como oportunidades de paz.

Sin acuerdo a la vista y con las tensiones creciendo. Así está la situación entre Irán con Estados Unidos mientras sobrevuela la amenaza de Donald Trump de retomar los ataques si los ayatolás no llegan en los próximos días a un acuerdo nuclear con ellos.

Porque el presidente de EEUU les ha dado un ultimátum. En una charla con los periodistas frente a las obras del salón de baile que se construye en la Casa Blanca, el republicano ha aseverado que podría producirse una nueva ofensiva si no hay un entendimiento próximamente: "Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, sábado, domingo. Algo quizás a principios de la próxima semana. Un período de tiempo limitado".

De hecho, Trump ha reiterado que este lunes ya estuvo muy cerca de dar luz verde a retomar los ataques de cara a este martes, pero que si lo pospuso fue por la petición de varios de sus socios del golfo Pérsico, como Arabia Saudí y qatar, que le pidieron dar espacio a las negociaciones diplomáticas.

Concretamente, ha comentado que estuvo "a una hora" de ordenar retomar la ofensiva, lo que habría puesto fin al alto el fuego vigente desde el pasado abril. "No podemos permitirles (a Irán) obtener un arma nuclear. Si tuvieran un arma nuclear, destruirían Israel rápidamente e irían detrás de Arabia Saudí, Kuwait, EAU (Emiratos Árabes Unidos), Catar y todo Oriente Medio. Sería un holocausto nuclear", ha indicado.

Además, ha aseverado que el régimen iraní quiere llegar a un acuerdo y que le transmitieron que les diera más tiempo: "Nunca le digo a nadie cuándo, pero sabían que estábamos muy cerca (de reanudar los ataques). Habían escuchado que había tomado la decisión. Me dijeron: '¿Podría darnos un par de días más?'", ha asegurado, agregando en otro punto que espera que no tengan que retomar los ataques, si bien "puede" que tengan que darles "otro gran golpe".

Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas y el bloqueo del estrecho de Ormuz persiste. La República Islámica ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y este lunes presentó una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes, cuyo contenido se desconoce.

La respuesta de Irán

Mientras tanto, Irán no está cediendo ante las amenazas de Trump. De hecho, directamente las señala. Ismaeil Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, ha afirmado que EEUU presenta "amenazas" como "oportunidades de paz".

Además, ha aseverado que el régimen iraní está preparado para responder a cualquier "agresión militar" que se produzca.

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