Moncloa defiende el rescate a Air Europa ante los mensajes filtrados de Sánchez: "Por supuesto que se intervino"

El goteo de filtraciones de mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos no cesa y la última entrega tiene que ver con el rescate a Air Europa en plena pandemia. En esa conversación, que se produjo en septiembre de 2020, el presidente pidió a su entonces ministro de Transportes "darle una vuelta" al tema, tras recibir un mensaje de un "conocido" que expresaba inquietudes sobre la operación.

El asunto ha entrado de lleno en la sesión de control al Gobierno este miércoles n el Congreso, donde Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Sánchez de implicarse en la operación "después de que su esposa recibiese unos días antes una llamada para agilizarlo". El Ejecutivo, sin embargo, defiende la legitimidad de un rescate, en el que, aseguran, "nada tiene que ver una supuesta llamada a Begoña Gómez".

Así lo trasladan fuentes de Moncloa a laSexta, que aseveran que "por su supuesto que se intervino en el rescate" a la aerolínea y que cómo no se iba a interesar el presidente del Gobierno por la operación. Una decisión, recuerdan, que se tomó en el Consejo de Ministros y que fue avalada por la Justicia europea, por la Comisión Europea y por el Tribunal Supremo.

Desde el Ejecutivo defienden también la legitimidad de la relación de cualquier empresa con el Gobierno en lo peor de la pandemia. Fueron miles las empresas, sostienen, las que llamaron al Ejecutivo en ese tiempo para trasladar su situación. Así las cosas, en Moncloa hablan de "teatro de las ilusiones" y cuestionan que el asunto sea noticia más allá de una "campaña de propaganda". El rescate, insisten fuentes de Moncloa, está "más que revisado" y ese chat de WhatsApp entre Sánchez y Ábalos es "intrascendente".

La conversación

Los mensajes sobre Air Europa que ahora publica 'El Mundo' se enviaron en septiembre de 2020, en un momento en que Air Europa atravesaba una grave crisis financiera. IAG, dueña de Iberia, había acordado comprarla por 1.000 millones de euros en 2019, pero tras la pandemia rebajó su oferta a la mitad. El 8 de ese mes, Sánchez escribe a Ábalos para "darle una vuelta" al asunto.

En concreto, el presidente reenvía un mensaje de un "conocido", a quien no identifica, que opina que "hay que rescatar a Air Europa, pero no dejarla en manos de Iberia". "Globalia, holding del que forma parte Air Europa, es un grupo muy interesante, pero no tiene ahora mismo un gran gestor", advierte esa persona, que concluye que "no tiene sentido rescatar Air Europa y dejarla en manos de los Hidalgo, pero tampoco regalársela a IAG (Iberia) y menos aún dejar que desaparezca".

Ante estas consideraciones, Sánchez dice a Ábalos que "merece la pena que le demos una vuelta" al tema. El entonces ministro de Transportes le responde que "las inquietudes son ciertas". "Si quieres antes de la reunión con Iberia de mañana te cuento cómo lo estamos enfocando tanto el caso de Air Europa como IAG", ofrece. "Vale. A mí la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence. En todo caso, es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla", insiste Sánchez.

Esa conversación se produjo cinco días después de que, según el comisionista Víctor de Aldama, investigado en el 'caso Koldo', Javier Hidalgo, hijo del fundador de la aerolínea, llamara supuestamente a Begoña Gómez porque estaba "jodido". Finalmente, el 3 de noviembre, el Gobierno aprobó un rescate de 475 millones de euros para Air Europa.