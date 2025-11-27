Aldama dice haber aportado pruebas de su reunión con Ángel Víctor Torres a la Audiencia Nacional: "Debería estar preocupado"

Sí, pero...El empresario asegura que ha aportado pruebas "que veremos", sin precisar qué tipo de pruebas son "por respeto a la sala y al magistrado". Su abogado ha asegurado que su defendido no ha aportado documentación nueva.

Víctor de Aldama ha declarado ante la Audiencia Nacional que el ministro Ángel Víctor Torres estaba obsesionado con obtener una cartera ministerial a cambio de favores al Gobierno cuando era presidente de Canarias. Según fuentes presentes, Aldama afirmó que Fernando Grande-Marlaska y Salvador Illa estaban al tanto de una reunión con Delcy Rodríguez. Además, señaló que el pago de 10.000 euros mensuales a Koldo García facilitaba "abrir puertas", incluyendo en Canarias, y que Torres prefería enviar mascarillas con Plus Ultra en lugar de Air Europa. Aldama también mencionó presiones sobre José Luis Ábalos relacionadas con el rescate de Plus Ultra, en las que cree que Torres tenía interés.

El presunto conseguidor del 'caso Koldo' ha declarado al salir de su comparecencia en la Audiencia Nacional que se reunió en plena pandemia con el entonces presidente del Gobierno canario y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática para hablar de la compra de mascarillas y test.

El empresario ha asegurado que el pago a Koldo García de 10.000 euros al mes era algo que "abría puertas a todos lados", incluyendo a Canarias. En su declaración, en la que ha contestado a preguntas de la acusación popular unificada y del fiscal, ha comentado que trató con Plus Ultra y que Torres estaba interesado en que el envío de mascarillas fuese con esta aerolínea en lugar de con Air Europa.

En su declaración, Aldama también ha hablado de las "presiones" que recibió Ábalos con el rescate de Plus Ultra, unas presiones en las que cree que Torres "tenía interés".

Aldama ha atendido a los medios de comunicación presentes a las puertas de la Audiencia Nacional, donde ha asegurado que Torres "debería estar preocupado". "No voy a decir nada más por respeto a la sala y al magistrado. Sigo colaborando con la Justicia, por eso he estado hoy, he contestado a todo el mundo... Yo he declarado", defiende.

El empresario ha llegado a decir que puede tener "miedo" porque con este Gobierno "uno se puede esperar cualquier cosa". "Habrá nuevas noticias y más pruebas", ha anticipado, y ha asegurado que esas pruebas "las veremos, como todas", dice. No obstante, su abogado ha dicho a su salida de la Audiencia Nacional que su defendido no ha aportado documentación nueva.

