Ábalos admite que consintió la filtración de parte de los mensajes con Sánchez: los entregó a alguien "de confianza"

José Luis Ábalos ha negado haber filtrado los mensajes de 2021 con Pedro Sánchez, aunque admite haber compartido con una persona de confianza los de 2023, asegurando que no es Koldo García. En una conversación con laSexta, Ábalos califica los mensajes como "una chorrada" que solo demuestran la confianza que tenía el presidente en él. Expresa su frustración por 17 meses de filtraciones y bulos, afirmando sentirse "saturado" y viviendo una "pesadilla". Ábalos sostiene que guardaba los mensajes para escribir sus memorias, pero no esperaba esta situación. Planea denunciar las filtraciones de las que dice tener evidencias y critica la falta de empatía que, dice, han tenido con él el Gobierno y los medios.

José Luis Ábalos sostiene que él no ha filtrado los mensajes con Pedro Sánchez que ahora están viendo la luz. Más concretamente, el exministro niega haber filtrado los mensajes del año 2021 que se están publicando estos días, pero reconoce que consintió la filtración de los de 2023, porque entregó una copia a una persona de su confianza que tiene que ver con el ámbito de su defensa. Una persona, asegura, que no es Koldo García.

Así lo ha trasladado en una conversación con laSexta este miércoles, en pleno goteo de filtraciones de los intercambios que mantuvo con el jefe del Gobierno a través de WhatsApp a lo largo de los años. Unos mensajes que Ábalos califica como "una chorrada": lo único que demuestran, dice, es la confianza que le tenía el presidente.

Y es que el que fuera titular de Transportes sostiene que él siempre ha tenido lealtad con Sánchez, pero lamenta que lleva "aguantando demasiado, 17 meses de filtraciones y bulos". Reprocha que todo el mundo se reía con las informaciones que afectaban a su intimidad y ahora se escandalizan ante estas nuevas filtraciones. En esta línea, afirma sentirse "saturado, dolido" e "incómodo" y que está viviendo una "pesadilla". Él, dice, quería "contar la historia" y por eso guardaba los mensajes, pero no se imaginaba nada de esto.

A este respecto, Ábalos precisa que uno de los discos duros, en el que guardaba cosas más familiares, como su foto de boda o su currículum, no tenía clave, pero el otro sí. El segundo, precisa, era una copia del primero porque quiere escribir sus memorias y tenía ofertas de tres editoriales. "Eso es historia de España, por eso los guardaba, no me imaginaba que iba a ocurrir toda esta pesadilla", defiende.

En cualquier caso, el que fuera titular de Transportes sostiene que le da igual que le acusen de estar detrás de la filtración porque, insiste, él lleva 17 meses sufriendo filtraciones. Por su parte, avanza que va a denunciar aquellas sobre las que tiene evidencias.

Se refiere en concreto a asuntos sobre los que se han publicado informaciones en los medios de comunicación que luego han aparecido en informes de la UCO de la Guardia Civil. Además, se muestra convencido de que la UCO accedió a los citados discos duros antes de que el Tribunal Supremo tuviera el suplicatoriodel Congreso y pudiera actuar contra él.

El exministro se queja una vez más de que nadie ha tenido "empatía" con él: ni el Gobierno ni la prensa. "Soy el mono de feria, la pelota a la que todos pegan, he aguantado muchas mentiras sobre el parador de Teruel, ahora de Sigüenza, sobre el catálogo... ¿y me han pillado con el carrito del helado? ¿Qué tienen? Como no encuentran nada, tienen que seguir escarbando", recrimina.