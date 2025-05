Juanma Lamet, sobre la reacción del Gobierno: “La tensión en Moncloa escaló ayer por la tarde, al saber que teníamos los whatsapps sobre Air Europa"

Juanma Lamet, periodista de 'El Mundo' que firma la exclusiva de las filtraciones entre Sánchez y Ábalos, ha contado en Al Rojo Vivo cómo han sido las reacciones hacia él en los pasillos del Congreso tras destaparse la noticia: "No sé si por mi talante o lo que sea, pero todo el mundo conmigo es encantador. Me mencionan que la noticia tenga alcance, hablamos con tono simpático. No he recibido ni un reproche".

Sobre la reacción de Pedro Sánchez en la sesión de control —donde calificó la filtración de "inexistente", la tildó de "delito" y acusó a la oposición de entretenerse con "casquerías"— Lamet ha explicado: "Me consta que hasta ayer por la tarde en el Gobierno estaban en esa idea de que esto era casquería, que todo el mundo en su vida privada habla así y que nadie aguantaría el escrutinio de sus WhatsApp".

Sin embargo, algo cambió al conocerse nuevos mensajes: "Cuando saben que teníamos ya conversaciones sobre Air Europa y, sobre todo, sobre el intento de captar a dos procuradores tránsfugas en Castilla y León en marzo de 2021, la preocupación en Moncloa sube uno o dos peldaños. Ya no se ve tanto como casquería y empieza el ‘ojo con lo que falta por salir’".