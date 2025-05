"No se entiende a sí mismo": Moncloa reacciona a un Ábalos que admite haber compartido con "dos o tres" personas sus chats con Sánchez de 2023

El Gobierno está desconcertado tras la confesión de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, de haber compartido mensajes privados con Pedro Sánchez, correspondientes a 2023, con personas de confianza. La Moncloa se enteró a través de la publicación de laSexta y no comprende la actitud de Ábalos, lamentando la situación. El Ejecutivo desea que la filtración sea investigada judicialmente y, de no ser así, tomará acciones legales. Aunque públicamente no muestran preocupación, sienten disgusto por la invasión de la intimidad de Sánchez. En el Congreso, Sánchez acusó al PP de distraerse con estas revelaciones, mientras él se centra en mejorar la vida de la gente.