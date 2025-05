Los mensajes de Sánchez a Ábalos sobre el rescate de Air Europa: "Merece la pena que le demos una vuelta"

Pedro Sánchez instó a José Luis Ábalos a "darle una vuelta" al rescate de Air Europa. Así lo revelan los mensajes que el presidente y su entonces ministro de Transportes se intercambiaron en septiembre de 2020 a cuenta de este asunto y que ahora publica el diario 'El Mundo'.

Por entonces, la aerolínea atravesaba una grave crisis financiera por la pandemia. IAG, grupo británico dueño de Iberia, había acordado comprarla por 1.000 millones de euros en 2019, pero tras la pandemia bajó su oferta a la mitad. Es el 8 de septiembre cuando Sánchez se pone en contacto con Ábalos para "darle una vuelta" al tema. El jefe del Ejecutivo le reenvía un mensaje de un "conocido" suyo.

Ese conocido del presidente, según se recoge en el mensaje reenviado, consideraba que "efectivamente hay que rescatar a Air Europa, pero no dejarla en manos de Iberia". "Sobre todo porque IAG es británica en realidad y más bien diría que tras el Brexit sería óptimo que fuera española dadas las circunstancias actuales para tener asegurada la infraestructura aérea en España, que es clave a nivel nacional", recomendaba esta persona, a quien Sánchez no llega a identificar en su intercambio con Ábalos.

Así, el mensaje continúa: "Me parece que incluso se podría contemplar hacer crecer desde Air Europa una plataforma aérea del sur de Europa con Alitalia y Tap". "Globalia, holding del que forma parte Air Europa, es un grupo muy interesante, pero no tiene ahora mismo un gran gestor, especialmente con el patriarca ya debilitado", advierte el "conocido" de Sánchez.

Finalmente, añade que, desde su punto de vista, "no tiene sentido rescatar Air Europa y dejarla en manos de los Hidalgo, pero tampoco regalársela a IAG (Iberia) y menos aún dejar que desaparezca".

Ante las consideraciones de esta persona, Sánchez dice a Ábalos que "merece la pena que le demos una vuelta" al tema. Ante esto, el exministro de Transportes responde que "las inquietudes son ciertas". "Si quieres antes de la reunión con Iberia de mañana te cuento cómo lo estamos enfocando tanto el caso de Air Europa como IAG", le indica.

"Vale. A mí la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence. En todo caso, es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla", insiste el jefe del Ejecutivo.

Estos mensajes que se intercambiaron Ábalos y Sánchez el 8 de septiembre de 2020 tuvieron lugar cinco después de que, según el comisionista Víctor de Aldama, Javier Hidalgo, hijo del fundador de la aerolínea, llamara supuestamente a la mujer del presidente, Begoña Gómez, porque estaba "jodido". Finalmente, el 3 de noviembre, el Gobierno aprobó un rescate de 475 millones de euros para Air Europa.