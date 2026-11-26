Ábalos denuncia ante la Fiscalía los contratos millonarios para mascarillas en pandemia del Gobierno de Ayuso.

¿Qué ha dicho? El exministro de Transportes anuncia en un tuit desde la cárcel que ha presentado una querella "documentada" ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción por adjudicaciones de "más de 133 millones de euros".

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha presentado una querella ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción sobre contratos de material sanitario adjudicados por la Comunidad de Madrid durante la pandemia, bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso. Ábalos, actualmente en prisión por el caso Koldo, asegura que su denuncia está respaldada por una base documental exhaustiva. La querella señala adjudicaciones por más de 133 millones de euros a empresas sin experiencia sanitaria, incluyendo Air Global Media y Vin Doré. Ábalos insta al gobierno de Ayuso a aclarar los procesos de selección y control de estas adjudicaciones.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha anunciado este jueves que ha presentado una querella "documentada" ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción sobre los contratos de material sanitario adjudicados por la Comunidad de Madrid durante la pandemia y bajo el mandato de su actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

En un tuit en la red social X, Ábalos, en la cárcel condenado a 24 años por el caso Koldo, ha indicado que la denuncia, "respaldada por una exhaustiva base documental, analiza adjudicaciones por más de 133 millones de euros y señala hechos que exigen una investigación".

Según el exsocialista, en su querella se apunta a "empresas sin experiencia sanitaria previa, microempresas con estructuras muy limitadas, dudas sobre su capacidad y solvencia, diferencias de precios y problemas de transparencia y trazabilidad de los pagos".

Así, especifica que en su denuncia se analiza a 11 empresas, entre ellas Air Global Media, dedicada al sector audiovisual, y que en palabras del exministro "recibió contratos por unos 10 millones de euros y aumentó su facturación un 3.474 % en 2020". También habla de Vin Doré, de la que asegura que "no tiene actividad sanitaria acreditada" y que "obtuvo adjudicaciones por más de 17,5 millones".

También apunta a otras dos empresas, a las que acusa de recibir millones "sin experiencia previa" o "modificar su objeto social sobre la marcha para poder contratar el suministro de millones de euros en mascarillas y equipos de protección individual".

Además, Ábalos hace especial incapie en Sigma Dental, a la que acusa de obtener "cinco adjudicaciones por casi 38,8 millones de euros". Con respecto a esta, el exministro detalla que "la denuncia recoge los vínculos de su propietario con sociedades registradas en Panamá y con una estructura offshore en Barbados, considerada un paraíso fiscal".

Para Ábalos, que cumple condena por hechos similares como adjudicar el suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada al comisionista Víctor de Aldama, "hay que aclarar quién contrató con la Comunidad de Madrid, qué sociedades intervinieron realmente, quién recibió finalmente el dinero y qué controles se realizaron sobre las empresas y el material suministrado".

Así, insta al Gobierno de Ayuso a "explicar cómo seleccionó a estas empresas, quién comprobó sus condiciones, qué controles realizó y cómo justificó esas adjudicaciones millonarias".

"La Fiscalía debe actuar con el mismo rigor y la misma independencia. También cuando las adjudicaciones afectan al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La igualdad ante la ley no puede depender de quién esté al frente de la Administración investigada", dice en su publicación.

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