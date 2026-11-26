Los detalles En una entrevista con el creador de contenido, Plex, el líder del PP explica por primera vez qué le pasó en su famoso (y viral) momento en el Congreso de los Diputados -por cierto, hoy justo un año- 'Anotop at'.

El creador de contenido Plex entrevistó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en un encuentro donde ambos mostraron su lado más desenfadado. Durante la entrevista, Feijóo explicó por primera vez el famoso momento 'Anotop at', ocurrido hace un año en el Congreso. Feijóo intentaba decir "Anatomía de un farsante" pero se trabó, generando un instante viral. Según él, no se fijó en el contador del Congreso y pidió a Ester Muñoz que le avisara cuando quedaran 10 segundos. Sin embargo, el vídeo muestra una versión diferente, donde Feijóo no reacciona al supuesto aviso.

El creador de contenido Plex ha entrevistado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en dos entrevistas en las que los candidatos de PSOE y PP, respectivamente, a las elecciones del 29N, muestran parte de su lado más desenfadado.

En esa entrevista, el líder de los populares ha explicado por primera vez qué le pasó en uno de los momentos más recordados de esta legislatura, que ha inspirado incluso hasta canciones: el momento 'Anotop at'. Esto es, el momento en que Feijóo se trabó en el Congreso y acabó diciendo de una palabra, 'Anotop at', cuando quería decir anatomía. Por cierto, ocurrió hace justo un año, tal día como hoy.

"No me fijé en el contador [que hay en el Congreso de los Diputados] y quería decir 'Anatomía de un farsante", explica Feijóo. Antes de ese momento, explica que le dijo a Ester Muñoz, que la tenía a su lado, que cuando le quedasen 10 segundos de palabra le tocase la pierna, para así saber que tenía que ir cerrando su intervención.

Entonces, "me tocó en la pierna y yo creo que, o por lo menos sentí que me tocaba, que me hacía daño y entonces la miré y dije 'qué pasa que anotop' y se cortó ahí", cuenta Feijóo.

Pero eso no es lo que muestran las imágenes. Tal como podemos ver en el vídeo que encabeza esta noticia, Muñoz parece que le avisa, pero él ni se queja ni se vuelve a mirarla. Feijó consume su tiempo al seguir hablando o intentándolo y regalándonos su momento más viral.

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