Los detalles Ayuso, junto a otros miembros de su Gobierno como la consejera de Educación, estaban inaugurando el belén de la Real Casa de Correos cuando dos profesores han interrumpido el acto para hacer públicas sus reivindicaciones.

Durante la inauguración del belén de la Real Casa de Correos en Madrid, dos profesores interrumpieron el acto para protestar por la educación pública, exigiendo la dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. La protesta fue breve, ya que el personal de seguridad los retiró rápidamente. Este incidente no fue transmitido en la señal institucional, que mostró un cartón navideño para ocultar la protesta. Paralelamente, profesores en huelga presentaron el fanzine 'Incensurable', defendiendo la libertad de expresión en las aulas. Este fanzine, creado por docentes, incluye textos de autores como George Orwell y Federico García Lorca, y busca promover el pensamiento crítico entre el alumnado.

La inauguración del belén de la Real Casa de Correos y del ciclo de villancicos en la Puerta del Sol ha quedado interrumpida durante unos segundos por dos profesores, que han parado el acto para hacer públicas sus reivindicaciones.

Precisamente, en este acto se encontraba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a miembros de su Gobierno, entre ellos la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo.

Los profesores han sacado una bandera en defensa de la educación pública y han comenzado a gritar pidiendo la dimisión de Zarzalejo. Una protesta que ha durado pocos segundos, y es que al poco tiempo el personal de seguridad los ha echado del edificio.

Sin embargo, nada de esto se ha visto en la señal institucional de la Comunidad de Madrid, y es que han cortado la imagen, mostrando un cartón navideño en su lugar, para que no se viese cómo estas dos personas han acudido a protestar a este acto y cómo se los han llevado entre seis personas.

Los profesores realizan un fanzine que reivindica la libertad de expresión en las aulas

Precisamente, durante este jueves, los profesores de la educación públia madrileña en huelga han presentado, frente al monumento a la Constitución de 1978 en Madrid, un fanzine de textos e ilustraciones bajo el título de 'Incensurable' para reivindicar la libertad de expresión en las aulas tras las instrucciones enviadas por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades para garantizar la neutralidad en centros educativos.

En concreto, según ha explicado a los medios un profesor del instituto Tirso de Molina e integrante de la Asamblea Menos Lectivas, Guille Sevilla, el fanzine ha sido creado entre una treintena de docentes que han reunido textos literarios, textos filosóficos, poemas, obras de teatro, manifiestos, novelas e ilustraciones que recogen la idea de "la importancia del diálogo en política" y de que el silencio "no cumple una función de no adoctrinar, sino al revés".

"Es importante que se escuchen todas las voces para que el alumnado pueda pensar críticamente", ha remarcado, para además añadir que la finalidad de la publicación es difundir esta idea y recordarla para que "no se olvide".

Entre las hojas del fanzine, que ha sido propuesto por la Asamblea Menos Lectivas -integrante del comité de huelga-, se puede observar un texto de George Onwell, uno de Hannah Arendt sobre "el carácter despótico" de la verdad, textos de Aristóteles o versos de la 'Casa de Bernarda Alba' de Federico García Lorca.

La convocatoria ha sido organizada frente al monumento a la Constitución porque, según ha señalado Sevilla, el artículo 27 de la Constitución "no solo dice que el alumnado tiene derecho a la educación", sino que los poderes públicos deben garantizar "ese derecho" y para ello, se deben proveer de "los medios materiales necesarios".

Los profesores que han participado en la iniciativa van a difundir el material en los centros educativos con el fin de que cada asamblea en su centro lo pueda imprimir para venderlos y financiar su propia 'caja de resistencia'.

Tras esta acción, los profesores han visitado de forma colectiva el Museo Nacional de Ciencias Naturales para continuar reivindicando la libertad de expresión y la defensa de la educación pública.

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