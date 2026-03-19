La Guardia Revolucionaria de Irán asegura haber atacado un avión de combate F-35 de EEUU

¿Por qué es importante? Tras sacar pecho de sus fuerzas militares y asegurar que realmente no necesita ayuda de nadie, este jueves, Donald Trump ha recibido un duro golpe contra uno de sus aviones de guerra.

La tensión en Oriente Medio sigue en aumento, con Donald Trump enfrentando complicaciones en el conflicto. Irán ha comunicado que su Guardia Revolucionaria derribó un avión de combate F-35 de Estados Unidos, el primero que Trump pierde desde que comenzó la ofensiva junto a Israel contra Teherán. Las imágenes difundidas por Irán muestran el impacto en el caza estadounidense, que sufrió "daños graves". Además, Irán ha lanzado misiles contra refinerías israelíes en Haifa y Ashdod, confirmando un ataque que había sido denunciado por Israel. Aunque el sistema de defensa israelí interceptó varios misiles, no se reportaron daños significativos en las infraestructuras.

La guerra en Oriente Medio sigue en escalada y todo parece apuntar a que a Donald Trump se le ha ido la situación de las manos. Tras sacar pecho de sus fuerzas militares y asegurar que realmente no necesita ayuda de nadie, este jueves ha recibido un duro golpe. Y es que, según ha comunicado la Guardia Revolucionaria de Irán, han atacado un avión de combate F-35 de EEUU.

El primer avión que Donald Trump pierde desde que inició esta guerra, al atacar junto a Israel Teherán hace ya más de veinte días.

Para demostrarlo, Irán ha difundido unas imágenes que muestran el momento concreto en el que sus sistemas de defensa aérea hacen su trabajo: consiguen impactar contra un caza de Estados Unidos. Hay que recordar que los F-35 son de las aeronaves de combate más sofisticadas de todo el arsenal de guerra a disposición de la Administración Trump.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha explicado que el incidente se produjo alrededor de las 2:50 de la madrugada y en el centro de Irán. Mantienen que el avión F-35 sufrió "daños graves" tras ser alcanzado. Es más, creen que "probablemente se estrelló", aunque no pueden confirmarlo.

Poco después, era el Ejército de Estados Unidos el que confirmaba un aterrizaje de emergencia de uno de sus F-35 en una base en Oriente Próximo tras "una misión de combate" en Irán, un suceso que está investigando en medio de informaciones que apuntan a que habría sido alcanzado por fuego iraní, extremo que no ha sido confirmado.

"Tenemos constancia de las informaciones sobre que un F-35 llevó a cabo un aterrizaje de emergencia en una base aérea estadounidense en la región tras una misión de combate sobre Irán", ha dicho el portavoz del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Tim Hawkins, en declaraciones concedidas a Europa Press.

Así, ha subrayado que el aparato "aterrizó de forma segura", antes de recalcar que "el piloto se encuentra estable", sin más detalles al respecto. Hawkins ha manifestado además que "el incidente está siendo investigado", sin pronunciarse sobre la posibilidad de que el caza fuera alcanzado por sistemas iraníes durante su operación.

Fuentes citadas por la cadena de televisión estadounidense CNN han indicado que el avión habría sido alcanzado por lo que se cree que fue fuego iraní, en el que supondría el primer incidente en el que Irán impacta una aeronave estadounidense en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Contra refinerías israelíes

Y este no ha sido el único anuncio realizado en la tarde de este jueves por parte de la Guardia Revolucionaria iraní. También han confirmado un ataque con misiles sobre las refinerías israelíes de Haifa y Ashdod. Es la confirmación de un bombardeo que ya había sido denunciado por Israel.

Los medios israelíes ya habían informado de daños en las refinerías de Haifa tras un ataque iraní; mientras que los iraníes hablaban en un comunicado de una ofensiva de la Quinta Flota de la Armada de EEUU, desplegada en Oriente Medio, había sido blanco de un ataque "preciso" con misiles de medio alcance por parte de Irán, al igual que objetivos energéticos de Israel.

Entre estos objetivos, la nota precisa que la oleada 64 de la respuesta militar iraní -iniciada como réplica al ataque de EEUU e Israel del pasado 28 de febrero- también se dirigió contra objetivos en territorio israelí, como el aeropuerto Ben Gurión, refinerías en Haifa y Rishon LeZion.

Por su parte, las fuerzas de seguridad de Israel aseguraron que el sistema de defensa antimisiles ha logrado interceptar varios misiles lanzados por Irán sobre una refinería de la ciudad portuaria de Haifa, situada en el norte del país, si bien han descartado daños significativos en la infraestructura.

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