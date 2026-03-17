Dimite el director del Centro Nacional de Contraterrorismo de EEUU: "Irán no representaba ninguna amenaza inminente"

Los detalles En una carta dirigida a Donald Trump, Kent asegura que al inicio de su administración, altos funcionarios israelíes y miembros influyentes de los medios estadounidenses desplegaron una "campaña de desinformación que socavó por completo su plataforma "Estados Unidos Primero" y sembró sentimientos belicistas para incitar a una guerra con Irán".

Joseph Kent, jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, ha anunciado su dimisión debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Kent explicó que su renuncia es efectiva de inmediato, ya que no puede apoyar una guerra que considera injustificada. Según Kent, Irán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos y argumenta que el conflicto fue iniciado por la presión de Israel y su influyente lobby en el país norteamericano.

El jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joseph Kent, ha comunicado este martes su dimisión por la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán.

"Tras mucha reflexión, he decidido dimitir de mi cargo como Director del Centro Nacional Antiterrorista, con efecto a partir de hoy", ha escrito en un mensaje en su cuenta de X.

"No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", ha indicado Kent.

En una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Kent asegura que apoya "los valores y las políticas exteriores que defendió en sus campañas de 2016, 2020 y 2024, y que implementó durante su primer mandato".

Así, indica que hasta junio de 2025, Trump "comprendió que las guerras en Oriente Medio eran una trampa que privaba a Estados Unidos de las valiosas vidas de nuestros patriotas y mermaba la riqueza y la prosperidad de nuestra nación".

"En su primer mandato, usted comprendió mejor que ningún otro presidente moderno cómo aplicar el poder militar con decisión sin vernos envueltos en guerras interminables. Lo demostró al eliminar a Qasam Soleimani y al derrotar al ISIS", añade.

De esta manera, Kent asegura que, al inicio de esta administración, altos funcionarios israelíes y miembros influyentes de los medios estadounidenses desplegaron una "campaña de desinformación que socavó por completo su plataforma "Estados Unidos Primero" y sembró sentimientos belicistas para incitar a una guerra con Irán".

Esta "caja de resonancia", dice, "se utilizó para engañarlos y hacerles creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos, y que si atacaban ahora, habría un camino claro hacia una victoria rápida". "Esto fue una mentira y es la misma táctica que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, que le costó a nuestra nación la vida de miles de nuestros mejores hombres y mujeres. No podemos volver a cometer este error", ha añadido.

"Como veterano que participó en combate 11 veces y como esposo de un soldado caído que perdió a su amada esposa Shannon en una guerra fabricada por Israel, no puedo apoyar que la próxima generación vaya a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el costo de vidas estadounidenses", ha indicado.

Por esto, el ya ex jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, reza para que reflexionen sobre "lo que estamos haciendo en Irán y para quién lo estamos haciendo". "Ha llegado el momento de actuar con decisión. Usted puede rectificar el rumbo y trazar un nuevo camino para nuestra nación, o puede permitir que nos deslicemos aún más hacia la decadencia y el caos. La decisión está en sus manos", ha matizado.

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