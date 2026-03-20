Doscientos militares españoles evacuados desde Irak aterrizan esta madrugada en la Base Aérea de Torrejón en Madrid

El contexto El operativo, de un total de 300 soldados, llega a la capital procedente de Turquía. Les recibe Margarita Robles y el Jefe de Estado Mayor de Defensa.

Un total de 200 militares españoles han sido evacuados desde Irak y han aterrizado en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, donde fueron recibidos por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa. Estos soldados formaban parte de un contingente de 300 desplegados en Irak como parte de la coalición internacional contra el yihadismo 'Inherent Resolve' y la misión de la OTAN. La retirada se ha realizado en coordinación con los países de la Alianza Atlántica debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio. Los 205 efectivos llegaron en un A330 del Ejército del Aire, mientras que 57 miembros del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) están siendo trasladados a Alicante. A pesar de la retirada, España mantiene su compromiso con la coalición internacional y la estabilidad de Irak.

Un total de 200 militares españoles evacuados desde Irak aterrizan a las 02:00 en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. En el lugar, serán recibidos por Margarita Robles, ministra de Defensa, y por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

Es el grueso de soldados españoles que se encontraban en Irak, que formaban parte de un operativo de 300 que estaban en el país árabe y que han sido evacuados tanto a Turquía como a otros países en una operación puesta en marcha tras el estallido del conflicto en Oriente Medio.

Los militares desplegados en Iran eran parte de la coalición internacional contra el yihadismo 'Inherent Resolve' y de la misión de la OTAN en Irak, que tiene por objeto ayudar a fortalecer a las fuerzas de seguridad iraquíes.

Esta retirada, dicen, llega de acuerdo con los países de la Alianza Atlántica, después de la escalada de la guerra en Oriente Medio tras los ataques de EEUU y de Israel sobre Irán del 28 de febrero y la posterior respuesta iraní a los países de la región persa.

Todo, después de que España preparase la evacuación de militares españoles desplegados en Irak y de que ya pusieran en marcha una "reubicación temporal" de los militares del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) destacado en Irak por "el deterioro de la situación de seguridad" por la guerra y por la "imposibilidad de desarrollar los cometidos asignados".

Los 205 efectivos llegan a bordo de un A330 del Ejército del Aire y del Espacio, procedentes de la base aérea turca de Incirlik.

Por otro lado, los 57 miembros de la SOTG están siendo trasladados desde el mismo lugar hasta Alicante. El grupo está compuesto por efectivos de la Fuerza de Guerra Naval Especial, con base en Cartagena, el Mando de Operaciones Especiales en Alicante y la Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas, ubicada en Alcantarilla.

Además de los 300 miembros de las Fuerzas Armadas en dos operaciones, España participada en la 'Force Protection' en el Elemento de Apoyo Nacional en Irak.

El repliegue se llevó a cabo en "estrecha coordinación" con autoridades iraquíes y también con el apoyo de la coalición internacional de lucha contra el Daesh.

Defensa subrayó que el compromiso de España con la coalición internacional y con la estabilidad de Irak "permanece inalterable", pero precisó que "la volatilidad y fragilidad de la situación en la zona han obligado a tomar esta decisión para garantizar la protección de las fuerzas desplegadas".

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