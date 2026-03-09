Cinco jugadoras de la selección de fútbol iraní huyen de su equipo y se refugian en Australia tras negarse a cantar el himno

¿Qué están diciendo? Reza Pahlavi, hijo del derrocado sha de Irán, ha expresado en su perfil de X que "como resultado de su valiente acto de desobediencia civil, se enfrentan a graves consecuencias si regresan a Irán".

Cinco jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán han huido a Australia tras negarse a cantar el himno nacional durante un partido de la Copa Asiática Femenina, según informa CNN. Temen represalias del régimen iraní, que ha calificado su gesto de traición. En los siguientes partidos, las jugadoras se vieron obligadas a cantar el himno bajo amenaza de perder sus carreras o enfrentar prisión. La situación ha generado apoyo internacional, con casi 47.000 firmas pidiendo asilo político para ellas en Australia. Reza Pahlavi, hijo del derrocado sha de Irán, también ha solicitado al gobierno australiano que garantice su seguridad.

Cinco jugadoras de la selección femenina de fútbol iraní huyeron de su equipo tras negarse a cantar el himno durante un partido de la Copa Asiática Femenina en Australia y se encuentran a salvo bajo custodia policial en una comisaría australiana, según informa la 'CNN'. Las jóvenes temen por su vida tras guardar silencio durante el himno nacional iraní, un gesto que no gustó nada al régimen y que algunos han calificado de traición.

El pasado lunes, las jugadoras de la selección de Irán guardaron silencio como protesta contra el régimen mientras sonaba el himno nacional antes de disputar el pasado lunes el primer partido de la Copa Asiática Femenina. Sin embargo, según 'CNN Sports' fueron obligadas a cantarlo antes de su segundo partido el jueves y antes del tercero, contra Filipinas, en el que incluso hicieron el saludo militar.

Que se mantuvieran calladas, serias y firmes mientras sonaba el himno en ese primer partido les ha costado la etiqueta de "traidoras de guerra". Así las ha calificado un comentarista de la televisión estatal iraní, que ha señalado que su decisión demuestra una falta de patriotismo y deshonor.

Además, según el 'New York Post', las jugadoras habrían recibido una amenaza: cualquier otro signo de disidencia podría costarles sus carreras e incluso la cárcel. De ahí que en los siguientes partidos se vieran obligadas a cambiar su actitud.

"Todas estamos preocupadas y tristes por lo que le ha sucedido a Irán, a nuestras familias y a nuestros seres queridos", expresó la jugadora de la selección iraní Sara Didar en rueda de prensa, antes de la presunta huida de las cinco jugadoras.

Este domingo, a la salida del autobús del equipo del estadio en Australia, el grito era unánime: "¡Salvad a nuestras chicas!". En ese momento, varios manifestantes rodearon el autobús en el que iban las jugadoras para mostrarles su apoyo.

47.000 firmas piden su asilo político

Además, casi 47.000 personas han firmado una petición para pedir al Gobierno australiano que conceda asilo político a las futbolistas iraníes, ya que han protagonizado un desafío que podría costarles la vida.

La difícil situación de estas mujeres también ha llegado a oídos de Reza Pahlavi, hijo del derrocado sha de Irán, quien se ha unido al llamamiento al Gobierno australiano para que garantice la seguridad de las jugadoras, advirtiendo en una publicación en su perfil de X de que se enfrentarán a "graves consecuencias" si vuelven a Irán.

"Como resultado de su valiente acto de desobediencia civil al negarse a cantar el himno nacional del régimen actual, se enfrentan a graves consecuencias si regresan a Irán", ha manifestado Pahlavi, a lo que ha añadido: "Exijo al Gobierno australiano que garantice su seguridad y les brinde todo el apoyo que necesiten".

Trump también lo solicita

Quien también ha pedido al Gobierno australiano que ofrezca asilo a las futbolistas iraníes es Donald Trump. El presidente estadounidense ha afirmado que "Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que obliguen a la selección nacional femenina de fútbol de Irán a regresar a Irán" porque allí "muy probablemente serán asesinadas".

"No lo haga, señor primer ministro, concédales ASILO", ha sentenciado en un mensaje en su red Truth Social dirigido al primer ministro Anthony Albanese.

Eso sí, al mismo tiempo ha aseverado que Estados Unidos "las recibirá si ustedes no lo hacen", remarcando que está dispuesto a ofrecerles asilo político.

