Miguel Sebastián señala el impacto en los mercados tras el ataque de Israel contra el mayor yacimiento de gas del mundo: "Israel quiere seguir con la guerra"

"El impacto sobre los mercados ha sido demoledor, porque está claro que Israel quiere seguir con esta guerra y tiene posibilidades de seguirla si EEUU no le para", afirma el profesor de Economía Miguel Sebastián. En el vídeo, todos los detalles de su análisis.

Miguel Sebastián, profesor de Economía en el ICAE, analiza los efectos económicos que puede tener esta guerra en Irán, especialmente, después de que Israel haya atacado la refinería iraní del mayor yacimiento de gas natural del mundo, ubicado en el mar del golfo Pérsico.

"El problema, aparte del impacto que ha tenido en los mercados, que ha sido gravísimo, sobre todo el gas, que es lo que más me preocupa, es que este ataque demuestra que Israel quiere seguir con esta guerra", afirma el profesor. Y además, añade, "Estados Unidos no le está parando".

Desde que empezó el ataque de EEUU e Israel hacia Irán y toda la escalada que vino después, "el impacto sobre los mercados ha sido demoledor, porque está claro que Israel quiere seguir con esta guerra y tiene posibilidades de seguirla si EEUU no le para", insiste el experto, recordando la subida del 20% del gas, que es algo "muy preocupante" y advierte además que "seguirá subiendo el precio del petróleo".

A primera hora de este jueves, el precio del crudo Brent, el de referencia en Europa, ha superado los 113 dólares. Mientras, el petróleo intermedio de Texas avanza el 1,28%, hasta los 96,54 dólares: "¿Seguiremos así mientras haya guerra?", pregunta Ferreras. La respuesta del profesor no puede ser más clara: "Tiene toda la pinta de que esto va a continuar así o a peor", lamenta.

"Porque el ataque ya a la bolsa de gas ha ido a dar en el núcleo del suministro de petróleo y de gas de los mercados. Ya no es solo el estrecho de Ormuz, sino que ya estamos atacando el suministro de gas en origen", argumenta el profesor, asegurando, así, que "esto es muy preocupante porque esto va a tener que activar la llamada excepción ibérica, que espero que sea la generalización europea, a partir del Consejo Europeo de este jueves, y es que todos los países europeos opten por controlar el precio del gas en la generación eléctrica".

Y si esto dura, añade, "vamos a tener un impacto sobre la renta, sobre el PIB. Todos tenemos que aceptar que España es más pobre porque tiene que pagar más por el gas y por el petróleo que importa. Y esta pérdida de renta se trata de que de que no perjudique a las personas más vulnerables y de que no se traslade al conjunto de la economía".

Porque aquí, "cuando hay efectos de segunda ronda, cuando la gente no quiere tener pérdida de renta, pues traslada a través de márgenes a toda la cadena de de intermediación. Esta subida de los precios de la energía. Ahí es donde tenemos el riesgo. Hay que cortar de raíz ese efecto contagio", asegura el experto. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención en Al Rojo Vivo.

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