EEUU baraja "retirar las sanciones al petróleo iraní" que ya esté en tránsito marítimo para contener la escalada de precios

El contexto El tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural, permanece en gran medida paralizado debido a los ataques contra embarcaciones. Esta sería una medida para frenar la escalada de precios.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, informó que el Gobierno de Trump estudia medidas para controlar el alza de precios del petróleo y otras materias primas debido al conflicto con Irán. Entre las acciones consideradas está desbloquear crudo iraní en tránsito, estimado en 140 millones de barriles, y usar reservas estratégicas de EEUU para estabilizar el mercado global. El tráfico en el estrecho de Ormuz está paralizado, afectando el suministro mundial. Además, la crisis encarece los costos para los agricultores, y se espera un anuncio del Departamento de Agricultura sobre fertilizantes para aliviar su carga financiera.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, afirmó este jueves que el Gobierno de Donald Trump estudia medidas de emergencia, como desbloquear crudo iraní y usar sus propias reservas, para contener la escalada de los precios del petróleo y otras materias primas, en el marco de la prolongación del conflicto bélico con Irán.

En una entrevista en la cadena Fox Business, Bessent reveló que la Administración de Trump está considerando "retirar las sanciones al petróleo iraní" que ya se encuentra en tránsito marítimo -una cifra que estima en unos 140 millones de barriles- para inyectar oferta de forma inmediata al mercado global.

"En esencia, utilizaremos los barriles iraníes contra los propios iraníes para mantener los precios bajos durante los próximos 10 o 14 días mientras continuamos con esta campaña", señaló el titular del Tesoro, quien aseguró que el Ejecutivo estadounidense dispone de "muchas palancas" y herramientas adicionales para estabilizar la economía.

El tráfico en el estrecho de Ormuz -por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural- permanece en gran medida paralizado debido a los ataques contra embarcaciones.

Uso de la Reserva Estratégica

Además del crudo iraní actualmente en el agua, Bessent subrayó que Estados Unidos podría realizar nuevas liberaciones de su propia Reserva Estratégica de Petróleo si la presión alcista persiste debido a las tensiones en Oriente Medio.

La estrategia busca amortiguar el impacto del conflicto en el bolsillo de los consumidores estadounidenses, especialmente ante el temor de que la guerra afecte de forma prolongada a las cadenas de suministro energético.

La crisis en Oriente Medio no solo afecta al combustible, sino que ha comenzado a encarecer los costes operativos de los agricultores. Al respecto, Bessent adelantó que el Departamento de Agricultura "probablemente hará un anuncio sobre los fertilizantes en los próximos días".

Esta medida busca aliviar la carga financiera de los productores agrícolas, quienes enfrentan un incremento en los insumos básicos debido a la inestabilidad geopolítica.

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