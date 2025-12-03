Ahora

La realidad en Gaza

Sanitarios advierten sobre la situación "alarmante" de las 6.000 personas amputadas que hay en la Franja de Gaza

El dato Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre el 10 de octubre y el 13 de noviembre las autoridades israelíes bloquearon la entrada a Gaza de más de 6.480 toneladas de ayuda humanitaria.

Una mujer palestina desplazada internamente cocina sobre una fogata en un campamento informal en Khan Younis
El ministerio de Sanidad gazatí denunció este miércoles que las víctimas de amputaciones relacionadas con heridas por ataques israelíes en la Franja sufren "condiciones alarmantes", según un comunicado oficial.

"6.000 casos de amputación requieren programas urgentes de rehabilitación a largo plazo", señala la nota de Sanidad con ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Además, puntualiza que alrededor del 25% de los casos de amputación corresponden a niños con discapacidades permanentes a una edad temprana.

"El profundo sufrimiento humano que padecen miles de personas heridas y sus familias pone de relieve la urgente necesidad de servicios de rehabilitación y apoyo psicosocial", insiste el comunicado, que reclama ayuda internacional para mejorar las oportunidades de atención especializada y rehabilitación de los afectados.

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre el 10 de octubre y el 13 de noviembre las autoridades israelíes bloquearon la entrada a Gaza de más de 6.480 toneladas de ayuda humanitaria.

En materia de sanidad, los médicos entrevistados por Amnistía internacional reportan que los pacientes mueren por enfermedades tratables debido a la escasez extrema de medicamentos, que se encuentra en niveles críticos: el 55% de los fármacos esenciales, el 71% de los insumos médicos desechables y el 74% de los medicamentos oncológicos y de enfermedades sanguíneas están completamente agotados.

La organización subraya que los daños a la infraestructura sanitaria, la falta de combustible, la destrucción del sistema de agua y saneamiento y la ausencia de equipos para desactivar explosivos y retirar escombros están agravando la emergencia humanitaria.

Las tropas israelíes todavía controlan más del 50% del territorio gazatí, si bien en el acuerdo de alto el fuego firmado por Israel y Hamás en octubre se recoge su retirada total en la segunda fase, todavía pendiente de negociar a través de los mediadores.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, han muerto al menos 70.112 palestinos en ataques israelíes y más de 170.986 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

