Estados Unidos declara al Cártel de los Soles como grupo terrorista liderado por Maduro

El contexto El Departamento de Justicia reconoció formalmente la existencia de este grupo en marzo de 2020, un grupo encabezado, según los estadounidenses, por Nicolás Maduro y su titular de Interior, Diosdado Cabello.

El Departamento de Estado de Estados Unidos designará al Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, vinculado a la cúpula del Ejército y Gobierno venezolano, en un contexto de presión creciente sobre el Ejecutivo de Nicolás Maduro. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que hay suficiente evidencia para esta designación, fundamentada en la ley de inmigración y nacionalidad que exige que una FTO amenace la seguridad nacional. Esta decisión sigue a la declaración del Tesoro de EEUU que ya catalogó al cartel como grupo terrorista global. Washington atribuye su liderazgo a Maduro y Cabello, y vincula al cartel con el tráfico de drogas y la violencia en América.

El Departamento de Estado de Estados Unidos designará a partir de este lunes al Cártel de los Soles, organización de la que se conoce muy poco y que Washington vincula a la cúpula del Ejército y el Gobierno venezolano, como grupo terrorista extranjero (FTO), en un momento marcado por el incremento de la estrategia de presión de la Casa Blanca sobre el Ejecutivo de Nicolás Maduro.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ya anunció el pasado 16 de noviembre que, según el Gobierno de Donald Trump, "existe una base fáctica suficiente" que demuestra que el Cártel de los Soles cumple con las condiciones descritas en la ley de inmigración y nacionalidad que regula la designación de FTOs.

Esa norma establece que una FTO debe ser un grupo extranjero que participe "en actividades terroristas o terrorismo" y que debe "amenazar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos", lo que incluye los ámbitos de defensa, relaciones exteriores o intereses económicos.

Esta decisión sucede después de que el Departamento del Tesoro de EEUU ya catalogara en julio al Cártel de los Soles como un grupo terrorista global especialmente designado (SDGT), aunque el Gobierno venezolano aseveró entonces que esta organización es un "invento" de Estados Unidos. Rubio considera que el Cártel de los Soles, y otros FTO designados, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa son responsables de la violencia terrorista en el hemisferio americano, así como de traficar drogas hacia Estados Unidos y Europa.

Una organización liderada por Maduro y Cabello, según EEUU

Aunque las autoridades estadounidenses aseguran que el Cártel de los Soles (nombre que supuestamente procede de las insignias que lucen los generales) es un grupo integrado principalmente por militares venezolanos desde los años noventa del siglo XX, las averiguaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializaron hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump. Fue entonces cuando el Departamento de Justicia reconoció formalmente la existencia de este grupo que asegura encabezan el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su titular de Interior, Diosdado Cabello.

La designación del cártel como FTO coincide con la intensificación de la estrategia de presión de Trump sobre Maduro a través de un creciente despliegue militar en el sur del mar Caribe, con el que la Casa Blanca dice que busca combatir el narcotráfico, lo que ha supuesto la destrucción sumaria de en torno a una veintena -de lo que Washington asegura son- narcolanchas y la muerte de 83 de sus ocupantes.

