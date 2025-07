Melania, la consejera de Trump en la sombra: "una mujer independiente, con opiniones propias" que influye en las decisiones de EEUU

Este miércoles, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado una sorprendente empatía hacia los niños que llevan meses pasando hambre por culpa de Israel en Gaza y con sus madres. Curioso, ha sido también, que para hacerlo haya citado a su esposa. Parece que ha sido Melania Trump la que le ha transmitido el horror que allí se vive y que él, sin que sirva de precedente, ha escuchado sus palabras. Como si Melania ahora fuera la asesora de Trump en la sombra.

"Ella cree que es terrible. Y ve las mismas imágenes que tú y que todos vemos", ha dicho refiriéndose a la opinión de su esposa. "Son niños, ya sabes, hablen o no de hambruna, son niños que se están hambrientos. Y ves a las madres que los quieren tanto y parece que no pueden hacer nada", ha lamentado Trump.

Y es que, aunque la primera dama de EEUU siempre aparece detrás de él, en un discreto segundo plano, lo cierto es que a Donald Trump le importa e influye lo que piense Melania. Tanto, que sus opiniones pesan en su conciencia. En esta ocasión ha sido sobre Gaza, para darse cuenta de que lo que se vive allí es una guerra cruel entre bandos desiguales y en la que sufren los civiles: los gazatíes. Pero no es la primera vez que la mujer del presidente de EEUU pone sobre la mesa un consejo y, con él, consigue cambiar el pensamiento del magnate.

Según los críticos y estudiosos, Melania Trump es "una primera dama con muy buena planta. Metro ochenta, es alta, pero con un perfil bajo". Quizás demasiado, pues hay que recordar la gran presencia pública que tenían Michelle Obama, que revolucionó la nutrición escolar frente a la obesidad, o Jill Biden, que se implicó también en temas de Educación y con los militares estadounidenses.

Si bien, este rol de "Señora del presidente" no es oficial ni está pagado, sí ha sido históricamente agradecido. Sus antecesoras han destacado entre la opinión pública e influido en políticas sociales, pero con Melania, la pregunta más repetida es: ¿dónde se ha metido?". O en su versión más americana: "¿dónde demonios está Melania?". Hasta se han hecho programas especiales únicamente dedicados a intentar resolver esta cuestión.

"En el primer mandato, sentí que la gente no me aceptaba, no me entendía. No he tenido mucho apoyo", ha llegado a reconocer. Ahora, que lleva 108 días junto a Trump, en su regreso a la Casa Blanca, Melania no deja de generar titulares. Es constante. Fue noticia cuando hizo sus primeras declaraciones oficiales. Volvió a serlo tras las devastadoras inundaciones de Texas, hasta donde se desplazó para "darles mi fuerza y cariño", dijo.

Ella, se define como una mujer "independiente". "Tengo mis propias ideas, mis propios síes y noes." Y, quizás de ahí lo del "segundo plano discreto" llevado al extremo. Siendo ella de la antigua Yugoslavia, la actual cruzada contra los migrantes, dicen, no le hace ninguna gracia. Tampoco la antiabortista. "Mi cuerpo, mi elección", ha dicho.

Con mujeres, maternidad, familia, tienen que ver los temas en los que se pronuncia. Como con Gaza o cuando denunció el "horror" de Ucrania. Por mucho que Trump diga: "Conocemos a Putin, a ella le cae bien", pues ahora habría sido clave en el viraje hacia el hartazgo del comandante en jefe. "Le digo a la primera dama que he hablado con Vladímir y ha sido muy agradable y ella me dice que acaba de bombardear otra ciudad".

Y es que, dicen desde el propio trumpismo, que si el neoyorquino escucha a alguien, es a quienes llevan su apellido.