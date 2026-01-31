Así es El Helicoide, la cárcel más infernal de Venezuela que Delcy Rodríguez promete cerrar: "No vi la luz del sol mientras estuve allí"

Los detalles Según recreaciones hechas por presos, las celdas no tenían ni luz ni agua y dormían en el suelo, hacinados y rodeados de cucarachas.

En la década de los 50, Venezuela, impulsada por su auge petrolero, planeó construir un innovador centro comercial llamado el Helicoide, una estructura en forma de montaña con una rampa helicoidal de cuatro kilómetros para acceder en coche a las tiendas. Sin embargo, el proyecto se detuvo en 1958 tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. En los años 80, el Helicoide se transformó en la sede de la Policía política, y en 2010, Hugo Chávez lo convirtió en una cárcel. Las condiciones en su interior eran deplorables, con celdas sin luz ni agua. Hoy, el Helicoide es un oscuro símbolo de la historia reciente de Venezuela.

En la década de los 50, cuando Venezuela estaba en auge gracias a su petróleo, el país quiso construir el centro comercial más innovador del mundo. No era solo un edificio, sino que era una montaña envuelta en una doble rampa helicoidal de cuatro kilómetros que permitía llegar en coche a las tiendas.

Sin embargo, el sueño se detuvo en 1958 tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. Tras varias décadas sin uso, el Helicoide se convirtió en la sede de la Policía política venezolana en los 80, hasta que en los años 90, durante el segundo golpe de Estado de Chávez, el edificio fue bombardeado.

Fue en el 2010 cuando el mismo Hugo Chávez convirtió el Helicoide en una cárcel. De esta forma, esa misma forma circular se convirtió en la pesadilla para quienes atravesaban sus puertas. "Yo no vi la luz del sol durante los cinco meses que estuve detenido en el Helicoide", relató un joven que estuvo allí preso.

El Helicoide era el lugar donde el régimen encarcelaba a los presos políticos. Según recreaciones hechas por ellos, las celdas no tenían ni luz ni agua y dormían en el suelo, hacinados y rodeados de cucarachas. "En el helicoide dejan morir a la gente", denunció un hombre.

Ahora, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha expresado su disposición a cerrar esa terrible cárcel que ha sido un símbolo de la historia reciente del país, para convertirla en una instalación deportiva.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.