Trump cree que Macron colaborará en la misión de defensa de Ormuz y critica el poco "entusiasmo" de otros países

El contexto El presidente de Estados Unidos ha hecho balance de sus ofensivas en Irán. Según ha asegurado, más de 7.000 objetivos han sido atacados y han derribado 30 barcos colocadores de minas iraníes en el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, persiste en su intento de que países europeos y afectados por la guerra en Oriente Medio creen una flota para proteger buques en el estrecho de Ormuz. Anunció que Francia podría colaborar, aunque muchos países clave se han negado a trabajar con él en esta misión o involucrarse en la guerra contra Irán. Reino Unido, bajo el liderazgo de Keir Starmer, también ha rechazado participar en la guerra, prefiriendo un plan con aliados europeos. Alemania y Grecia se suman al rechazo, enfatizando que no participarán militarmente en Ormuz. Trump sigue buscando apoyo, mientras la Casa Blanca insta a la OTAN a colaborar.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no cesa en su empeño para que los países europeos y afectados por la guerra en Oriente Medio, creen una flota para acompañar y proteger a los buques que quieran cruzar el ahora bloqueado estrecho de Ormuz. De hecho, mostrando su felicidad absoluta, este lunes ha anunciado que Francia colaborará en la misión de defensa de Ormuz.

Lo ha hecho pese a que la mayoría de los países claves en esta cuestión le han dicho que "no". No van a trabajar con él en el estrecho de Ormuz ni van a implicarse en la guerra iniciada contra Irán, por parte del propio Trump e Israel, con Benjamin Netanyahu a la cabeza. Pese a ello, el presidente de EEUU ha asegurado, durante una rueda de prensa, que ha mantenido una conversación con el presidente francés, Emmanuel Macron. Tras esa charla, cree que Francia colaborará en la misión naval de Ormuz. "He hablado con él. En una escala del uno al diez, un ocho. No es perfecto, pero es Francia", ha aseverado.

Al mismo tiempo, ha dicho no estar "contento con Reino Unido", con su primer ministro Keir Starmer, pero también cree que "tal vez, estén involucrados" en su plan para Ormuz. De nuevo, el protagonista de las declaraciones le ha llevado la contraria a Trump. Porque Starmer asegura que su país trabaja con aliados en un plan "viable" para abrir el estrecho de Ormuz. Su plan se centra en "aliados, entre ellos europeos" para crear un plan "viable", pero ha dejado claro que su país no se involucrará en la guerra en Irán.

"No nos dejaremos arrastrar a la guerra" y "quiero que esta guerra termine cuanto antes, porque cuanto más se prolongue, más peligrosa se vuelve la situación y peor es para el coste de vida", ha sentenciado el primer ministro de Reino Unido. La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, también ha dicho, este lunes, que "esta no es la guerra de Europa".

Pese a todo, Trump sigue celebrando. Ha asegurado que hay varios países "entusiasmados" con ayudar en Ormuz, aunque no ha desvelado quiénes son. Si "esos países quieren, que digan que están ayudando".

Y, con respecto a los que no están por la labor de colaborar, el republicano les ha mandado un mensaje: "Algunos están muy entusiasmados, otros no, y algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años. Los hemos protegido de fuentes externas terribles, y no están tan entusiasmados".

Mientras tanto, desde la Casa Blanca han reiterado su deseo de que los aliados de la OTAN den "un paso al frente" y ayuden a reabrir el paso de Ormuz. "El presidente está hablando con nuestros aliados en Europa y también con muchos de nuestros socios en el Golfo y en el mundo árabe para animarlos a que hagan más y ayuden a abrir el estrecho de Ormuz", ha asegurado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

En esta línea, Países Bajos ya ha anunciado que mantendrá una "mente abierta" si EEUU solicita su ayuda en Ormuz.

Los países "poco entusiasmados"

Entre los "poco entusiasmados", Trump encaja directamente a Alemania. De hecho, el canciller alemán ya ha asegurado: "No participaremos con medios militares en el estrecho de Ormuz". Friedrich Merz ha dicho este lunes que Alemania no contribuirá con medios militares a garantizar la libertad de navegación en el estrecho. "No participamos en esta guerra. Lo dijimos desde el primer día y esa sigue siendo la posición del Gobierno alemán", dijo Merz en una rueda de prensa en Berlín junto al primer ministro neerlandés, Rob Jetten.

"Esto también significa que, mientras la guerra continúe, no participaremos con medios militares para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", enfatizó. El canciller recalcó que hasta hoy no hay un concepto claro sobre cómo podría llevarse a cabo con éxito una operación de este tipo y que además, según la Constitución alemana, haría falta un mandato, ya sea de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o de la OTAN. "Por lo tanto, siempre estuvo claro que esta guerra no es un asunto de la OTAN", indicó Merz.

Por su parte, Grecia, país líder de la misión UE de protección del tráfico en el Mar Rojo, también se ha sumado al "no". Descartan participar en operaciones para abrir el estrecho tras la petición de colaboración de Donald Trump. "No existe ninguna posibilidad de intervención de nuestro país en una posible operación en el estrecho de Ormuz", recalcó este lunes un portavoz del Gobierno griego en una rueda de prensa en Atenas.

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