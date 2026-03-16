Starmer asegura estar trabajando con los aliados en un plan "viable" para reabrir el estrecho de Ormuz: "No nos dejaremos arrastrar a la guerra"

El primer ministro británico, Keir Starmer, habla con los medios de comunicación sobre la situación en Oriente Medio

¿Qué ha dicho? El primer ministro británico reconoce que no están ante "una tarea sencilla" pero afirma estar dispuesto a trabajar con "todos sus aliados" para cerrar un "plan viable" que permita reabrir el enclave.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha declarado que están en conversaciones con sus aliados para desarrollar un plan que permita restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. Starmer considera que acabar con la guerra es la forma más rápida de reducir el coste de vida en el Reino Unido, pero insiste en que no se dejarán arrastrar a un conflicto con Irán. Además, su gobierno destinará 53 millones de libras para ayudar a los hogares con calefacción de gasóleo. Starmer también discutió con Donald Trump sobre la importancia de reabrir el estrecho para evitar perturbaciones en el transporte marítimo mundial.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha asegurado en una rueda de prensa desde Downing Street que están manteniendo conversaciones con "todos sus aliados" para intentar concretar un "plan viable" para restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Starmer defiende que terminar con la guerra es "la manera más rápida de reducir el coste de la vida" para los ciudadanos británicos pero asegura, de una forma similar a la que hace Pedro Sánchez en España, que no están dispuestos a ser "arrastrados a la guerra con Irán". De forma paralela, advierte que una vez cese la guerra se ha de llegar a un acuerdo "negociado" con los iraníes para que esta guerra "no se convierta en una ventaja para Putin.

El primer ministro ha avanzado que su Gobierno destinará 53 millones de libras para ayudar a los hogares que utilizan gasóleo para la calefacción, aplicando un tope hasta finales de julio que supondrá un ahorro de 170 libras para el hogar medio.

Lo que sí ha dejado claro Starmer es que Gran Bretaña no se vería involucrada en una guerra a gran escala en Irán. "No nos dejaremos arrastrar a la guerra", asegura. Starmer dialogó con Donald Trump el domingo sobre "la importancia de reabrir" el estrecho para "poner fin a las perturbaciones en el transporte marítimo mundial".

Trump declaró durante el fin de semana que deseaba que sus aliados, entre ellos China, Francia, Japón, Corea del Sur y Gran Bretaña, enviaran buques a la zona para mantener el estrecho abierto y seguro.

Aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundiales transita normalmente por el estrecho, un paso marítimo angosto entre Irán y Omán. La capacidad de Teherán para detener el tráfico marítimo a través del Canal de la Mancha podría otorgarle una enorme influencia sobre Estados Unidos y sus aliados.

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