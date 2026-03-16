España se desmarca de cualquier misión naval de la UE ante el bloqueo del estrecho de Ormuz

Los detalles El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, rechaza la posibilidad de ampliar el mandato de la misión naval ‘Aspides’ de la Unión Europea ante el bloqueo del estrecho de Ormuz y llamó a la desescalada del conflicto.

España reafirma su postura frente al conflicto en Irán, rechazando la ampliación del mandato de la misión naval 'Aspides' de la UE en el estrecho de Ormuz. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aboga por la desescalada, el diálogo y la diplomacia, destacando que una solución militar no garantiza democracia ni estabilidad. Albares considera adecuado el actual ámbito de 'Aspides' en el mar Rojo y enfatiza la importancia de no aumentar la tensión en Oriente Próximo. También resalta el papel de la ONU y la necesidad de una respuesta humanitaria de la UE ante la situación en Ormuz, preocupante por sus implicaciones energéticas y comerciales. Estas declaraciones surgen tras propuestas de la UE para modificar la misión 'Aspides' o crear una iniciativa de la ONU para mantener abierto el estrecho, actualmente bloqueado por Irán.

España deja de nuevo clara su posición ante la guerra en Irán. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha rechazado este lunes la posibilidad de ampliar el mandato de la misión naval 'Aspides' de la Unión Europea ante el bloqueo del estrecho de Ormuz y ha llamado a la desescalada del conflicto.

"La solución puramente militar nunca trae democracia, ni estabilidad ni prosperidad económica. Esa es la posición que tiene que tener la Unión Europea. Desde luego, esa es la posición de la política exterior de España", ha indicado Albares a su llegada a un Consejo de ministros comunitarios del ramo.

"La posición de España y de la política exterior española es muy clara. Europa tiene también que hablar con esa voz, y tiene que ser la de la desescalada, la del diálogo y la diplomacia, la de la vuelta a las mesas de negociación. La solución puramente militar nunca trae democracia, ni estabilidad, ni prosperidad económica", ha afirmado el ministro.

Albares ha opinado que el ámbito de actuación de 'Aspides', actualmente limitado al mar Rojo, "es el mandato correcto" y está "cumpliendo perfectamente sus funciones en este momento". "No es necesario introducir ninguna modificación", ha añadido el jefe de la diplomacia española.

También ha insistido en que "no hay que hacer nada que añada todavía más tensión" y que es importante que "cesen los bombardeos y lanzamientos de misiles" sobre los países de Oriente Próximo. Cuestionado sobre una posible misión de la ONU en Ormuz, ha respondido que "Naciones Unidas está ya involucrada".

"Lo que veo bien es terminar con esta espiral de violencia y esta escalada que no tiene unos objetivos claros, está llevando al sufrimiento de los civiles en toda la región y al encarecimiento de precios mundiales a afectar al bienestar de los europeos", ha proseguido en su explicación el ministro.

Eso sí, ha afirmado que "evidentemente" la situación en Ormuz es "tremendamente preocupante para los europeos" y para países con un creciente número de refugiados como Irán o Líbano, tanto desde el punto de vista energético como por sus implicaciones en el comercio de alimentos, por lo que ha reivindicado una respuesta de la UE a ayudar en "esa situación humanitaria".

En este sentido, ha puesto en valor el papel de Naciones Unidas en la región, y ha puesto como ejemplo que su secretario general, António Guterrs, estuvo este mismo domingo en Líbano, "uno de los escenarios donde hay que escuchar" a la organización internacional, y no "disparando" sobre la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano (FINUL), como ocurrió ayer.

Las declaraciones de Albares tienen lugar poco después de que la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, haya planteado modificar la misión europea 'Aspides' o incluso establecer una organizada por Naciones Unidas para mantener abierto el estrecho de Ormuz, bloqueado en estos instantes por Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Según la jefa de la diplomacia europea, no será "fácil" conseguirlo, pero ha abogado a que los ministros de Exteriores de la UE encuentren "la forma más rápida de garantizar" la apertura del estrecho de Ormuz, toda vez está tanteando otras opciones como una iniciativa en el marco de la ONU paracida a la establecida tras la invasión rusa de Ucrania para garantizar el trasporte de cereales en el Mar Negro.

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