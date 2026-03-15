Trump y Starmer abordan la importancia de reabrir Ormuz para "poner fin a las perturbaciones en el tráfico marítimo mundial"

Los detales Downing Street ha confirmado la conversación entre ambos líderes, que llega después de que el presidente republicano solicitase a sus aliados, y a China, ayuda en el estrecho.

Donald Trump y Keir Starmer han discutido sobre la situación en Oriente Medio, centrándose en el bloqueo del estrecho de Ormuz por Irán, que afecta al 20% del crudo mundial. Ambos líderes han subrayado la importancia de reabrir el estrecho para mitigar las perturbaciones en el transporte marítimo y los costos globales. Tras la conversación, Starmer también dialogó con el primer ministro canadiense, Mark Carney, sobre el impacto del cierre en el comercio internacional. Aunque el Reino Unido ha rechazado participar activamente en la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, ha permitido el uso de sus bases para operaciones defensivas. Alemania, por su parte, ha declinado participar en cualquier misión para asegurar el estrecho.

Donald Trump y Keir Starmer han hablado. Han hablado de Ormuz. Del lugar por el que pasaba el 20% del crudo mundial y que ahora está bloqueado por Irán en el contexto de la guerra en Oriente Medio. Así lo han confirmado en Downing Street, en un comunicado en el que detallan que el presidente de EEUU y el primer ministro británico "han conversado sobre la importancia de reabrir" el estrecho.

"Los líderes han conversado sobre la situación en desarrollo en Oriente Medio y la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz, para poner fin a las perturbaciones en el transporte marítimo mundial", han expuesto.

Han indicado que, debido a este bloqueo en Ormuz, "se están provocando un aumento de los costes en todo el mundo".

La conversación entre Starmer y Trump llega después de que el jefe de la Casa Blanca hiciera un llamamiento a sus aliados, y a China, a que enviasen buques al estrecho para que "deje de ser una amenaza de una nación totalmente descabezada".

Tras la llamada con Trump, el primer ministro británico ha mantenido también una conversación con Mark Carney, su homólogo canadiense, para tratar el "impacto del cierre continuado" de Ormuz en el comercio internacional. Han acordado además dialogar más en profundidad sobre el asunto.

En lo que respecta a la petición de Trump, cabe recordar que el Reino Unido ha rechazado participar de manera activa en la guerra de EEUU y de Israel contra Irán. Sí ha permitido, no obstante, que Washington use las bases británicas en Oriente Medio para efectuar ataques y ha aumentado su presencia en la zona para llevar a cabo "operaciones defensivas", en las que han derribado numerosos drones iraníes.

Alemania dice 'no' a Trump

Por su parte, Alemania ya ha respondido a la petición de Trump con un 'no' rotundo. A través de su ministro de Exteriores, los germanos han dicho que no van a contribuir en ninguna misión para asegurar el estrecho. "No participaremos en la confrontación", ha afirmado el miembro del Ejecutivo teutón.

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