El peloteo de la primera ministra japonesa a Trump termina en lección de Historia: "¿Por qué no nos contásteis Pearl Harbour?"

¿Por qué es importante? El ataque japonés acometido sobre la base naval en la isla de Hawái, en diciembre de 1941, dejó más de 2.400 muertos. Normalmente, tanto Japón como EEUU suelen olvidar este tema en sus encuentros políticos y diplomáticos.

Este jueves, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, visitó la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump. Durante el encuentro, Takaichi elogió a Trump como el único capaz de lograr la paz mundial. Sin embargo, Trump sorprendió al mencionar el ataque a Pearl Harbor de 1941, cuestionando por qué Japón no advirtió sobre el ataque, y justificando así su estrategia de sorpresa en acciones militares, como las intenciones de Washington con Irán. Además, Trump expresó confianza en que Japón contribuirá al desbloqueo del estrecho de Ormuz, destacando la sólida relación entre ambos países.

Este jueves hemos asistido a la visita a la Casa Blanca de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. Una reunión junto a Donald Trump de la que podemos destacar dos grandes momentos. El primero se ha producido cuando la japonesa le ha soltado a Trump que es el único que puede lograr la paz en el mundo. Peloteo extremo. El segundo cuando, sin venir a cuento, Trump le ha recordado cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor.

El ataque a la base militar de EEUU en Pearl Harbor se produjo en 1941, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y dejó más de 2.400 muertos. Sin embargo, Trump ha decidido jugar con este momento. "¿Quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no nos contasteis vosotros lo de Pearl Harbor?", le ha preguntado el presidente estadounidense. La respuesta de Takaichi: intentar ocultar su cara de sorpresa y falta de entendimiento ante lo que estaba diciendo el magnate y presidente.

Trump ha sacado el tema de Pearl Harbor para explicar que Washington quería iniciar la guerra contra Irán por "sorpresa" y que, por eso, no avisó a sus aliados. "No conviene dar demasiadas señales. Al entrar en acción, y lo hemos hecho con gran contundencia, no se lo contamos a nadie porque buscábamos el factor sorpresa", ha explicado.

El ataque japonés acometido sobre la base naval en la isla de Hawái, en diciembre de 1941, no solo supuso la entrada de EEUU en la Guerra del Pacífico, sino que hasta el 11S fue el ataque que más víctimas estadounidenses ha dejado (más de 2.400) en suelo nacional. Es, junto con el lanzamiento de dos bombas atómicas estadounidenses sobre Japón, uno de los episodios que Washington y Tokio suelen evitar mencionar.

El comentario de hoy recuerda a otros episodios similares de Trump con líderes europeos. El pasado enero el presidente estadounidense dijo en el Foro Económico de Davos que sin la ayuda de EEUU en la Segunda Guerra Mundial la gente de esa comuna germanófona de Suiza y el resto de Europa estarían "hablando alemán".

Durante una comparecencia conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, el año pasado, Trump también dijo que los desembarcos aliados del 'Día D' en Normandía no supusieron "un día agradable" para los germanos. Merz se apresuró a aclarar que los alemanes celebran el éxito de esa operación, que resultó clave para la derrota del nazismo y para poner fin al conflicto en Europa.

Ayuda en Ormuz

Durante esta reunión, junto a la primera ministra japonesa, Trump se ha mostrado confiado en que ayudarán al desbloqueo del estrecho de Ormuz. Cree que Japón dará "un paso al frente" y ayudará a garantizar la seguridad en el estrecho.

"Vamos a hablar de eso. Hemos tenido un apoyo y una relación extraordinarios con Japón y creo que, basándome en las declaraciones que nos dieron ayer o anteayer, ellos realmente están dando un paso al frente", ha dicho Trump.

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