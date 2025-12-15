Identifican por primera vez a una víctima de la bomba atómica de Hiroshima a través de un análisis de ADN

Los detalles La víctima ha sido identificada como Hatsue Kajiyama, una niña de 13 años que desapareció tras el bombardeo estadounidense de Hiroshima. Sus restos, almacenados en el Parque Conmemorativo de la Paz, estaban entre los de 70.000 víctimas no reclamadas.

Las autoridades japonesas han logrado identificar a una víctima de la bomba atómica de Hiroshima mediante un análisis de ADN, un avance significativo anunciado este lunes. La víctima es Hatsue Kajiyama, una niña de 13 años desaparecida tras el bombardeo de 1945. Sus restos, conservados en el Parque Conmemorativo de la Paz, fueron identificados gracias a muestras de cabello, a pesar de estar registrados bajo el nombre de su hermana menor, Michiko. Esto fue posible gracias a la iniciativa de Shuji Kajiyama, sobrino de Hatsue. Las autoridades continuarán realizando análisis de ADN para identificar más víctimas, siempre que sea técnicamente viable y solicitado por los familiares.

Las autoridades japonesas han logrado, por primera vez, identificar a una víctima de la bomba atómica mediante un análisis de ADN, un hito anunciado este lunes que marca el primer resultado exitoso de esta técnica aplicada a restos humanos de la tragedia de Hiroshima.

La víctima ha sido identificada como Hatsue Kajiyama, una niña de 13 años que desapareció tras el bombardeo estadounidense de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Sus restos habían permanecido durante décadas en instalaciones del Parque Conmemorativo de la Paz, junto a los de unas 70.000 víctimas no reclamadas desde el final de la guerra.

De forma excepcional, entre las cenizas atribuidas a Hatsue se conservaban muestras de cabello, lo que permitió la extracción de material genético. No obstante, los restos estaban registrados bajo el nombre de Michiko Kajiyama, su hermana menor. Habrían continuado así de no ser por la iniciativa de Shuji Kajiyama, sobrino de Hatsue y residente en la localidad vecina de Fuchu, quien sospechó que aquellas cenizas podían corresponder a su tía y solicitó a las autoridades que verificaran su identidad.

Entre finales de noviembre y comienzos de este mes, expertos de la Universidad Dental de Kanagawa extrajeron ADN del cabello conservado y lo compararon con el de Michiko, hoy de 91 años. El análisis confirmó el parentesco y permitió establecer con certeza la identidad de la víctima. Según las autoridades, es posible que Hatsue llevara el día del ataque ropa u objetos marcados con el nombre de su hermana, lo que habría provocado el error en la catalogación original de los restos.

En el Túmulo Conmemorativo de la Bomba Atómica de Hiroshima se custodian actualmente los restos de unas 70.000 víctimas no identificadas, además de 812 conjuntos de cenizas cuyos nombres se conocen pero que nunca han sido reclamados. En apenas diez casos, entre todas estas víctimas, se conservan muestras de cabello, lo que abre la posibilidad —aunque de forma muy limitada— de nuevas identificaciones.

Las autoridades locales han anunciado que continuarán realizando análisis de ADN en aquellos casos en que sea técnicamente posible y siempre que los familiares de las víctimas lo soliciten, con la esperanza de devolver un nombre y una historia a quienes lo perdieron en uno de los episodios más devastadores del siglo XX.

