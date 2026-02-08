La conservadora Sanae Takaichi gana con una amplia mayoría las elecciones generales de Japón

Los detalles La primera ministra, según estima NHK, obtendría entre 274 y 328 escaños, situándose muy por encima de los 233 de la mayoría absoluta que se había marcado como meta.

Sanae Takaichi ha ganado las elecciones generales en Japón, según estima la cadena NHK tras el cierre de los colegios electorales. La primera ministra habría conseguido una amplia victoria, superando con creces la mayoría absoluta de 233 escaños, con el Partido Liberal Democrático obteniendo entre 274 y 328 de los 465 escaños en la Cámara Baja. Su aliado, el Partido de la Innovación de Japón, lograría entre 28 y 38 escaños. Ambos superarían los 300 diputados. La Alianza Reformista Centrista, conformada por el Partido Democrático Constitucional y Komeito, sería la gran perjudicada, obteniendo entre 27 y 91 escaños. Otros medios también confirman la victoria de Takaichi.

Su aliado, el Partido de la Innovación de Japón, el Ishin, obtendría según estima NHK entre 28 y 38 escaños. Entre ambos superarían la marca de los 300 diputados en las estimaciones más a la baja.

El gran perjudicado de la cita electoral parece ser la nueva Alianza Reformista Centrista, que conforman el Partido Democrático Constitucional y el budista Komeito, exsocio de la coalición del PLD que abandonó la alianza tras la elección de Takaichi como líder.

En total, entre ambos, lograrían entre 27 y 91 escaños, que son muchos menos de los que ostentaban antes del adelanto electoral.

Otros medios japoneses, como las agencias de noticias Kyodo o Jiji Press, también dan como vencedora a Sanae Takaichi.

