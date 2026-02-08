Ahora

Comicios nipones

La conservadora Sanae Takaichi gana con una amplia mayoría las elecciones generales de Japón

Los detalles La primera ministra, según estima NHK, obtendría entre 274 y 328 escaños, situándose muy por encima de los 233 de la mayoría absoluta que se había marcado como meta.

Sanae Takaichi, primera ministra de JapónSanae Takaichi, primera ministra de JapónReuters
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Sanae Takaichi ha ganado las elecciones generales de Japón. Así lo estima la cadena de televisión pública NHK poco después del cierre de los colegios, que da a la primera ministra nipona una amplía victoria en la que supera por mucho la mayoría absoluta que se había marcado como meta.

El Partido Liberal Democrático de la conservadora habría logrado entre 274 y 328 escaños de los 465 que hay en disputa en la Cámara Baja, la más importante de las dos que confirman el Parlamento.

De esta manera, Takaichi superaría en solitario, y según los sondeos a pie de urna, la mayoría absoluta de 233 escaños.

Su aliado, el Partido de la Innovación de Japón, el Ishin, obtendría según estima NHK entre 28 y 38 escaños. Entre ambos superarían la marca de los 300 diputados en las estimaciones más a la baja.

El gran perjudicado de la cita electoral parece ser la nueva Alianza Reformista Centrista, que conforman el Partido Democrático Constitucional y el budista Komeito, exsocio de la coalición del PLD que abandonó la alianza tras la elección de Takaichi como líder.

En total, entre ambos, lograrían entre 27 y 91 escaños, que son muchos menos de los que ostentaban antes del adelanto electoral.

Otros medios japoneses, como las agencias de noticias Kyodo o Jiji Press, también dan como vencedora a Sanae Takaichi.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones de Aragón, en directo | El 8F, jornada clave en Aragón (y España), con las encuestas a favor de PP y Vox
  2. Borrasca Marta, en directo | El temporal da una horas de tregua antes de la llegada de un nuevo frente a la Península
  3. EXCLUSIVA | Gabriel Rufián arranca una gira de actos públicos con líderes de la izquierda el 18 de febrero
  4. Negociación in extremis: Transportes sigue buscando un acuerdo con los sindicatos para evitar la huelga que podría cancelar más de mil trenes
  5. "Joe el dormilón", "la desagradable de Hillary" u "Obama, el fundador de ISIS": Trump no oculta su odio hacia otros líderes estadounidenses
  6. La huida hacia adelante del PP en el caso del alcalde de Móstoles con mentiras y justificando al presunto agresor: "¿Y tú cómo ligas?"