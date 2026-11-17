El contexto El plan de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos es enviar a los migrantes a "centros de deportados" en Ruanda, aunque sean de otro país.

En 2026, mientras gran parte de Europa apoya los centros de retorno de migrantes en Ruanda, una aldea en el sur de Europa, liderada por un presidente español comprometido con los Derechos Humanos, resiste. Países como Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han acordado enviar migrantes a Ruanda, pese a las denuncias de Amnistía Internacional y Human Rights Watch sobre violaciones de derechos en dicho país. La justicia y la política son claves para detener estas deportaciones. Los tribunales pueden intervenir, como ocurrió en Italia y Reino Unido, mientras que un cambio político podría revertir estas políticas. El Reglamento de Retorno UE ha facilitado este escenario, reflejando un giro a la derecha en Europa y una creciente desconfianza hacia la migración.

Estamos en el año 2026 después de Cristo. Toda la 'Galia europea' está siendo ocupada por los partidarios de los centros de retorno de migrantes en Ruanda. Todos, menos una aldea al sur de Europa, poblada con irreductibles españoles, que resiste con un presidente que remarca que respetará los Derechos Humanos.

Porque el plan de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos es enviar a los migrantes a "centros de deportados" en Ruanda, aunque sean de otro país. Así lo han acordado, pese a que Amnistía Internacional no ha cesado en sus denuncias sobre las violaciones a la libertad, las intimidaciones, detenciones arbitrarias, torturas e incluso asesinatos de opositores en dicho país. Human Rights Watch añade el incumplimiento de los derechos humanos y la ONU ya alerta de problemas de hacinamiento en sus prisiones y de acceso limitado a la sanidad.

Ante esta nueva realidad, este cambio en la política migratoria en Europa, la pregunta es: ¿alguien en Europa lo puede parar? ¿Existen mecanismos para frenar las deportaciones de migrantes a Ruanda? La respuesta es sí y todo pasa por la justicia, la política y la acción de los eurodiputados.

La Justicia como mecanismo

Si quieren parar estos centros, detener las deportaciones y el envío de personas migrantes de Europa a Ruanda, se pueden usar una serie de mecanismos. El primero pasa por los tribunales.

Es decir, que se presente ante cada deportación una denuncia ante los tribunales del país responsable para plantear si se cumplen las condiciones de las normas migratorias, si se respetan los derechos humanos del deportado.

También se debe denunciar ante los tribunales europeos. Es lo que recomiendan desde CEAR y Amnistía Internacional. De hecho, es lo que hicieron en Italia.

Hay que recordar que la ultra Giorgia Meloni abrió un centro en Albania para retener inmigrantes hasta que se resolviese su solicitud de asilo. Ante esto, los jueces pararon cada caso, uno a uno, y consiguieron cambiar la ley.

Los jueces intervinieron también en Reino Unido. Los gobiernos británicos de derechas ya quisieron enviar migrantes a Ruanda y que se gestionase allí su asilo.

Segundo mecanismo: la política

La realidad es que las decisiones judiciales consiguieron retrasar la apertura de los centros y que sentenciaron siempre en contra de las deportaciones. Pero también lo es que todo esto se puede conseguir con mayor fuerza si se actúa desde la política.

La política es un mecanismo con el que se podría impedir la apertura de centros para personas migrantes en Ruanda. Mejor dicho, que se produzca un cambio de política, de tendencia.

Es lo que realmente frenó la idea de la derecha de Reino Unido. Que perdieron los conservadores en las urnas, los que defendían el plan de expulsión al país africano. Ganaron los laboristas.

El Reglamento de Retorno UE: el culpable

Pero hay otra pregunta que deberíamos hacernos: ¿cómo hemos llegado en Europa a permitir la apertura de estos centros para migrantes?

Todo empezó con la aprobación del Reglamento de Retorno UE. El que autoriza la existencia de este tipo de centros en Ruanda o en cualquier otro país.

Esto sucedió hace casi un año, mientras en el Parlamento Europeo gritaban: "Devolvedlos, devolvedlos". Votaron a favor 418 de los 720 eurodiputados, casi el 60%. Las derechas y no solo las derechas. Porque de derechas y no solo de derechas son los 20 gobiernos de los 27 a favor de estos centros.

En definitiva, el giro a la derecha, el recelo a la migración, parece que ha quitado brillo a las estrellas de las libertades europeas.

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