Entre líneas Scott Bessent, secretario del Tesoro, ha trasladado su residencia tras recibir amenazas de muerte procedentes de Irán. Al menos medio docena de altos cargos de la Administración estadounidense han tenido que mudarse por motivos similares.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se ha mudado a una base militar tras recibir amenazas de muerte que, según las autoridades, provienen de Irán. Esta medida se enmarca en un contexto de creciente tensión con Teherán, donde varios miembros del Gobierno de Trump buscan protección en instalaciones militares. Bessent, criticando la publicación de su residencia en un medio, ve las amenazas como indicio de la efectividad de la presión económica de Washington sobre Irán. Otros altos cargos, como Marco Rubio y Pete Hegseth, también residen en bases militares por seguridad, al igual que Stephen Miller, tras recibir amenazas.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha trasladado su residencia a una base militar tras recibir amenazas de muerte que, según las autoridades estadounidenses, proceden de Irán. La decisión llega en plena escalada de tensión con Teherán y en un momento en el que cada vez más miembros del Gobierno de Donald Trump recurren a instalaciones militares para protegerse.

"Que se jodan los dirigentes iraníes. No voy a dejar que me intimiden", ha asegurado el propio Bessent, que ha defendido que las amenazas son una señal de que la presión económica de Washington sobre Irán está dando resultado. El secretario del Tesoro ha comparado a la Guardia Revolucionaria Islámica con "un animal peligroso acorralado".

El cambio de residencia se produjo después de que el diario The Wall Street Journal publicara una fotografía aérea de su residencia en Georgetown que permitía geolocalizar el inmueble. Bessent ha calificado la publicación de "muy irresponsable y peligrosa" y ha asegurado que su equipo pidió al periódico que no difundiera la imagen.

Miller o Rubio: los otros altos cargos que ya se han mudado

Bessent no es el único. Al menos media docena de altos cargos de la Administración Trump viven actualmente en bases militares o instalaciones protegidas. Entre ellos están el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que comparten residencia en Fort McNair, en Washington. Ambos se trasladaron a estas instalaciones por motivos de seguridad.

También vive en dependencias militares Stephen Miller, jefe de gabinete de la Casa Blanca. En su caso, el traslado se produjo después de recibir amenazas y sufrir protestas frente a su domicilio por parte de ciudadanos estadounidenses.

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