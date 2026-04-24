Trump no solo quiere castigar a España: EEUU abre la puerta a apoyar las aspiraciones de Milei en Malvinas contra Reino Unido

¿Por qué es importante? La tirante relación de Trump con Starmer, del que llegó a decir que "no es Winston Churchill", reavivaría así el conflicto por el control de este archipiélago en el Atlántico Sur con más pingüinos que personas.

El artículo examina cómo la postura de Estados Unidos podría cambiar respecto a las Islas Malvinas debido a tensiones con Reino Unido, que no apoyó las operaciones estadounidenses en la guerra con Irán. Un correo del Pentágono sugiere que Washington podría respaldar las aspiraciones argentinas sobre las Malvinas, favoreciendo al político Javier Milei. Esta decisión podría ser una represalia por la falta de apoyo británico o un gesto hacia Milei, amigo de Trump. La situación recuerda el conflicto de 1982, cuando Argentina invadió las islas, desencadenando una guerra con Reino Unido, que finalmente mantuvo su soberanía con el apoyo de Estados Unidos. Ahora, la dinámica podría cambiar.

Donald Trump, el argentino Javier Milei y el británico Keir Starmer. Este trío nos sirve para entender la otra parte de la exclusiva de la agencia Reuters: como Reino Unido no le ha dado a Trump todo lo que ha querido en materia de defensa, el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) podría empezar a apoyar las aspiraciones de la Argentina de Milei sobre las Islas Malvinas.

Así se recoge en un correo electrónico interno del Pentágono con varias opciones para que EEUU castigue a los aliados de la OTAN que, a su juicio, no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra con Irán. Estas opciones incluyen la suspensión de España de la Alianza y la revisión de la postura estadounidense sobre la reclamación británica de las Malvinas, según ha informado un funcionario estadounidense a la agencia Reuters.

Será el efecto Mariposa, una rabieta más de Trump o, simplemente, un favor a su amigo Milei. El caso es que la no intervención de Reino Unido en la guerra contra Irán podría cambiar la posición de Washington a miles de kilómetros, en las Islas Malvinas.

La tirante relación de Trump con Starmer, del que llegó a decir que "no es Winston Churchill, por así decirlo", reavivaría así el conflicto por el control de este archipiélago en el Atlántico Sur.

Trump no solo quiere castigar a España: EEUU abre la puerta a apoyar las aspiraciones de Milei en Malvinas contra Reino Unido

En 1982 la invasión argentina de este territorio británico desencadenó una guerra de más de 70 días. El entonces presidente argentino Leopoldo Fortunato Galtieri dijo la famosa frase: "Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla". Y los británicos fueron. El envalentonado régimen militar en Buenos Aires no calculó la furibunda reacción de Londres ante la invasión de estas remotas islas con más pingüinos que personas.

Como resultado, hubo casi mil muertos entre ambos bandos y las islas se quedaron bajo soberanía de una exultante Margaret Thatcher que tuvo su momento de gloria al afirmar: "Alégrense de estas noticias". Su buena relación con el entonces presidente de EEUU, Ronald Reagan, dio a Reino Unido el apoyo frente a una dictadura militar argentina que colapsó.

Ahora, más de 40 años después, Washington podría cambiar de bando.

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