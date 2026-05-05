Afra Blanco analiza el debate de las elecciones en Andalucía: "Vi a un Moreno Bonilla desnortado y demasiado confiado"

La sindicalista Afra Blanco valora el debate con los candidatos andaluces que se presentarán a las elecciones de la región, que se celebró este lunes en la televisión pública. En el vídeo, los detalles.

Tras ver un extracto del debate de las elecciones andaluzas, que tuvo lugar este lunes en la cadena pública y que podemos ver en este vídeo, la sindicalista Afra Blanco valora la coordinación que hubo entre las fuerzas de izquierda, algo que comparte con el politólogo Lluís Orriols.

"Vi unas fuerzas de izquierdas, tres fuerzas coordinadas. Vi a un Moreno Bonilla desnortado, demasiado confiado y sin tener preparado ese debate sobre la pregunta que todos sabíamos que le iba a caer, que era el de los cribados del cáncer de mama, no supo responder a ello, y vi a un Vox enfrentándose al que todo parece apuntar que va a ser el futuro socio de Moreno Bonilla".

No obstante, insiste Blanco en que para ella "la noticia positiva" fue esa "coordinación que, por fin, hemos podido ver en las izquierdas", con más coordinación que en otras elecciones.

"Pero en cualquier caso, los datos son los que son y evidentemente todo apunta a que Moreno Bonilla, otro más, va a necesitar a Vox para poder gobernar", concluye la sindicalista.

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