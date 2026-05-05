Amenaza de un "Prestige 2.0": petroleros viejos y sin seguro navegan por el Mediterráneo sin control como alternativa a Ormuz

Los detalles El bloqueo de Ormuz ha provocado un aumento de la navegación por el Mediterráneo de buques fantasma que no cumplen con las normas de seguridad.

El bloqueo del estrecho de Ormuz ha desviado numerosos buques hacia Gibraltar y Canarias, elevando el tráfico marítimo y el riesgo asociado. Muchos de estos barcos son parte de flotas fantasma, petroleros antiguos sin seguro que infringen normas de navegación. En Gibraltar, 15 petroleros rusos de este tipo cruzan diariamente, exponiendo al puerto de Algeciras a un gran peligro. Canarias también enfrenta un riesgo elevado, con un tráfico de petroleros fantasmas que se ha quintuplicado. Recientemente, el buque cisterna ruso Chariot Tide casi provoca un desastre en el Mediterráneo, y el petrolero Artic Metagaz sufrió un incendio cerca de Malta. Un accidente similar al del Prestige en el Mediterráneo podría tener consecuencias medioambientales y económicas devastadoras, ya que el mar es casi cerrado y sus aguas se renuevan lentamente. Desde el cierre de Ormuz, muchos petroleros carecen de seguro y no cumplen con regulaciones, aumentando el riesgo de un desastre.

El bloqueo del estrecho de Ormuz está provocando el desvío de muchos buques, que intentan llegar a su destino pasando por Gibraltar o Canarias. El aumento de tráfico supone un problema, sobre todo porque muchos de los barcos forman parte de flotas fantasma, petroleros viejos, que viajan sin seguro y que infringen todas las normas de navegación.

Concretamente, cada día pasan por el estrecho de Gibraltar 15 petroleros de la flota fantasma rusa. El puerto de Algeciras es el más expuesto a este peligro y Gibraltar se ha convertido en uno de los puntos con mayor densidad marítima del mundo.

Canarias también está en riesgo alto. El tráfico de petroleros fantasmas por las islas se ha multiplicado por cinco, ya que utilizan los puertos del archipiélago para hacer escala en su viaje a Europa.

El peligro es evidente, como ha advertido Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', en Al Rojo Vivo, estos buques "pueden provocar un Prestige 2.0 en cualquier momento".

Accidentes recientes

Por ejemplo, hace unos días ya se vivió una situación que podría haber causado un escape de crudo en el Mediterráneo. Concretamente, un buque cisterna de la flota fantasma rusa llamado Chariot Tide sufrió un problema a la altura de Tánger. El barco perdió el control a solo dos millas (poco más de tres kilómetros) de los bajos de Punta Malata.

Si el navío hubiese impactado en esa zona, se habría producido un desastre. El gobierno de Marruecos no fue capaz de afrontar el problema y España envió un remolcador con el que se sacó al petrolero de la zona crítica. El buque fue reparado y siguió su camino hacia Turquía.

Fue todo una cuestión de suerte, ya que si en vez de ser un buque cisterna hubiese sido un petrolero con 850.000 barriles, se habría producido un desastre natural de grandes dimensiones.

Semanas después, el petrolero Artic Metagaz atravesó el estrecho de Ormuz. En este caso, los problemas empezaron unos días después. Cuando llegó a la costa Maltesa, comenzó a arder, aunque de momento los expertos no han determinado si fue una avería o un ataque de un dron ucraniano.

Consecuencias de un vertido

Si el desastre del Prestige en 2002 fue grave, una situación parecida en el Mediterráneo podría tener peores consecuencias, ya que, al ser casi un mar cerrado, sus aguas se renuevan de forma más lenta. Un vertido extendería el petróleo por todo el Mediterráneo. Sería una catástrofe medioambiental, pero también financiera: turismo, pesca... todos los sectores se verían afectados durante años.

Cabe recordar que el Mediterráneo supone el 1% del volumen de agua del planeta y por él viaja el 20% del petróleo del mundo. El problema es que, desde que se cerró Ormuz, gran parte de los petroleros que lo surcan no tienen seguro, ni pasan revisiones ni cumplen las normas medioambientales. Un peligro que acecha nuestras costas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.