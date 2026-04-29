El saludo burlón de Mazón a una diputada que criticaba que "se está pegando la vidorra del siglo" pese al pelotazo de las VPP

Carlos Mazón saluda de forma burlona ante las críticas de una diputada de Compromís en Les Corts

Los detalles Una diputada de Compromís le ha acusado de ser el "responsable de la normativa que le abre la puerta a esta estafa del residencial de Les Nous".

El expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, fue objeto de críticas en Les Corts Valencianes por parte de la diputada de Compromís, María José Calabuig, debido a su gestión de la política de vivienda. Calabuig lo acusó de disfrutar de una vida despreocupada mientras se enfrenta a una crisis habitacional y lo ironizó por haber sido visto en la playa de Alicante. Ante esto, Mazón respondió con un gesto de burla. Además, Mazón se negó a comentar sobre la investigación judicial relacionada con la gestión de la DANA de octubre de 2024, argumentando que prefiere mantener el silencio por respeto al proceso judicial. También mencionó que su abogado y los servicios jurídicos están al tanto de las acciones legales pertinentes.

El expresident de la Generalitat Carlos Mazón ha hecho un gesto de burla este miércoles en Les Corts Valencianes cuando era espetado por una diputada de Compromís a cuenta de su política de vivienda y al escándalo de las VPP cuando estaba al frente de la Generalitat.

"Mientras tenemos la crisis más grande de la vivienda, el señor Mazón, responsable de la normativa que le abre la puerta a esta estafa del residencial de Les Nous, se está pegando la vidorra del siglo. ¿A que sí, señor Mazón?", ha reprochado la diputada María José Calabuig.

La parlamentaria de Compromís ha añadido que "ya le han visto últimamente en la playa de Alicante tomando el sol". "Un gran representante de la España que madruga, claro que sí", ha ironizado. Ante estas críticas, Mazón se ha reído desde su asiento y le ha dedicado un saludo con la mano, sin tomarse muy en serio la recriminación.

Se niega a hablar de la DANA

Asimismo, el expresident ha rechazado hablar de la causa judicial sobre la gestión de la DANA de octubre de 2024 "por respeto al proceso" y ha dicho que, aunque para él es "más difícil mantener ese silencio", lo va a hacer porque "se trata de tener principios".

Mazón se ha expresado de esta manera en los pasillos de Les Corts, al ser preguntado sobre si va a entregar a la jueza que investiga esta causa las llamadas y los mensajes que realizó y recibió aquel 29 de octubre de 2024, en el que 230 personas perdieron la vida a causa de la DANA.

"Ya sabéis que no suelo hablar sobre el proceso por respeto al proceso. No lo hacía cuando parecía que lo más importante era si me había puesto o me había quitado un jersey, y no lo hago ahora, donde la unanimidad de todas las instituciones jurisdiccionales han declarado muy claramente lo que veníamos diciendo desde hace tiempo", ha indicado.

Preguntado por si tiene intención de personarse en la causa, Mazón ha respondido que a través de su abogado y de los servicios jurídicos que le asisten los periodistas "están teniendo conocimiento de todo ello".

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