Begoña Gómez se defiende ante Peinado: recuerda la boda de la hija de Aznar y el "chico para todo" de la mujer de Rajoy

Los detalles La defensa de Begoña Gómez ha presentado al juez Peinado un escrito en el que sostiene que la pareja del presidente es una "realidad institucional" y que los asistentes cumplen "funciones operativas".

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un informe al juez Juan Carlos Peinado defendiendo que el uso de asistentes por cónyuges de presidentes del Gobierno es una práctica habitual. Elaborado por el catedrático Julio González, el documento sostiene que, aunque la pareja del presidente no es un cargo público, es una realidad institucional que requiere apoyo. Cita ejemplos como Elvira Fernández y Ana Botella, quienes también contaron con asistentes. Además, el informe señala que Begoña Gómez tiene un equipo más reducido que sus predecesoras y critica que prácticas antes normales ahora se cuestionen políticamente. Los asistentes no son puestos remunerados, pero tienen obligaciones de residencia y seguridad, y realizan actividades de representación.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado este lunes un informe pericial al juez Juan Carlos Peinado en el que defiende que la utilización de asistentes por parte de los cónyuges de presidentes del Gobierno es una "práctica habitual" y una costumbre". Además, esgrime que "el régimen jurídico del cónyuge de la persona titular de la Presidencia del Gobierno no está regulado en una norma escrita".

El documento, al que ha tenido acceso laSexta, ha sido elaborado por el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Julio González, que señala que tener asistentes es una práctica habitual entre los cónyuges de los presidentes del Gobierno porque tienen funciones de representación y por eso necesitan de ese apoyo.

Concretamente, ratifica que "la pareja del presidente no es un cargo público", ya que en España no existe el cargo de primera dama, pero "sí es una realidad institucional". Asegura que se trata de un modelo habitual que funciona igual desde 1977 y cita varios ejemplos de otros gobiernos.

Los ejemplos del informe

Por ejemplo, indica que Elvira Fernández, mujer de Mariano Rajoy, tenía varios asistentes. Uno de ellos era el actual diputado Jaime de los Santos, a quien fuentes de las defensas de Begoña Gómez califican de "chico para todo" en el PP.

También destaca los que tenía Ana Botella, esposa de José María Aznar. Señala que se ocupaban de su agenda pública e incluso de organizar la boda de su hija. "Hasta la ayudaron a arreglarse el día que se casó", reza el texto.

En este caso, apunta que los asistentes "gestionaban miles de cartas, viajes, eventos privados y su proyección política", y que el despliegue se produjo mientras impulsa la Fundación Integra y su salto a la política.

Funciones de los asistentes

El informe sostiene que "Begoña Gómez tiene una estructura más reducida que muchos precedentes", formada por un solo apoyo "frente a equipos más amplios en gobiernos anteriores". Reprocha que "lo que antes era normalidad institucional hoy se convierte en sospecha" y que "estamos ante una reinterpretación política de una práctica histórica".

En lo que respecta a la función de los asistentes, expone que "no es un puesto de trabajo, no está retribuido, pero tiene ciertas obligaciones ineludibles de residencia y seguridad". Asimismo, añade que "se espera que realice una actividad de representación en el contexto nacional e internacional".

Además, insiste en que este "equipo de apoyo" no es de protocolo, puesto que de eso se encargan los órganos técnicos de Presidencia, sino que es "operativo": "Organizar, coordinar y sostener toda la actividad de la cónyuge".

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