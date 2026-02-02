Ana Pastor presencia la llamada desesperada de ayuda de una madre detenida por el ICE en Minneapolis: "Ha sido insoportable"

La periodista ha denunciado que "el último método" que están utilizando los matones de Trump es "poner peluches en el salpicadero de su coche para que los niños se acerquen y puedan seguir deteniendo a gente".

Ana Pastor, junto a un equipo de El Objetivo, ha sido testigo este lunes de las atrocidades del ICE en Minneapolis, de cómo los voluntarios tratan de hacer frente a las injusticias que están cometiendo los matones de Trump y de cómo esos agentes detienen a personas sin motivo, solo por su apariencia o su acento.

En concreto, Pastor, junto a su equipo, acompañaba a una voluntaria en su patrullaje de vigilancia cotidiana cuando la mujer ha recibido la llamada desesperada de Marisol, madre de una niña de 11 años que había sido detenida por el ICE. "¿Tienes tus documentos en regla? ¿Podemos hacer algo?", le preguntaba la voluntaria durante la llamada, a lo que la mujer respondía entre sollozos, intentando explicar que tenía una hija.

Tras ese momento de evidente pánico, los voluntarios se han enterado de que esa madre tiene una niña y han ido a buscar a la pequeña, junto al equipo de laSexta en Minneapolis. "Estamos con ella en mitad de la nieve. Hemos vivido una escena absolutamente insoportable. La niña ha acudido con una carpeta a casa de una vecina para decirle que su madre había sido detenida", ha señalado Pastor, quien ha dado paso a las imágenes del momento en el que Marisol ha sido detenida y todo el mundo se ha movilizado para intentar saber a qué sitio de detención se la habían llevado. "¿Cuál es tu nombre?", le pregunta un hombre, tras lo que los matones del ICE le piden a gritos que se vaya.

Ponen peluches en el coche para atraer a niños

Además, el equipo de laSexta ha descubierto uno de los métodos más crueles del ICE para detener a personas. "Hay que ser ruin, cruel y me sale casi un insulto para poner en un coche del ICE peluches en el salpicadero para que niñas como con la que estamos ahora mismo se confíe y se acerque a un coche que pueda pensar que es de otra cosa", ha denunciado la periodista.

Así, la presentadora de El Objetivo ha afirmado que "hay un estado de pánico total". "Nuestro propio coche cada vez que se para vienen a preguntarnos si somos del ICE, o la gente se va rápido del lugar", ha expresado, tras lo que ha subrayado que "poner peluches en el salpicadero es el último método que está utilizando ICE para poderse acercar a los barrios para seguir deteniendo a gente".

