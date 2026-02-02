Pérez-Reverte culpa a la presión de "gente de extrema izquierda" del aplazamiento de las jornadas sobre la Guerra Civil

¿Qué ha dicho? "Lo decisivo fue la amenaza expresa en redes sociales de gente de extrema izquierda y de Podemos amenazando con hacer escraches", ha señalado el escritor.

El escrito Arturo Pérez Reverte considera que la culpa de que hayan tenido que aplazar las jornadas sobre la Guerra Civil ha sido de la presión de la extrema izquierda. Así lo ha dicho el autor durante una comparecencia este lunes, en la que también ha anunciado que el encuentro finalmente será el próximo mes de octubre y, por supuesto, sin David Uclés.

"Lo realmente decisivo ha sido la amenaza expresa en redes sociales de gente de extrema izquierda y de Podemos amenazando con hacer escraches. Fue lo decisivo, la amenaza de bronca aquí en la puerta", ha manifestado Pérez Reverte.

Las jornadas de debate sobre la Guerra Civil '1936. La guerra que perdimos todos', dirigidas por Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra, se celebrarán en Sevilla del 5 al 9 de octubre.

Según ha señalado este lunes Pérez-Reverte, el escritor David Uclés, autor de la novela 'La península de las casas vacías', no volverá a ser invitado a este ciclo, previsto para esta semana, porque, según ha dicho, "se ha desacreditado a sí mismo" y no quiere "que desacredite las jornadas".

Uclés rechazó su participación en el encuentro que estaba previsto celebrarse por intervenir en el mismo el exvicepresidente del Gobierno José María Aznar y el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, una actitud que siguieron inmediatamente después el dirigente de IU Antonio Maíllo, el escritor Paco Cerdá y la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, entre otros.

